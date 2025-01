Si vous avez un petit budget pour vous offrir un smartphone Xiaomi, alors l'offre qui va suivre va sûrement vous intéresser. Pour les soldes d'hiver, le Redmi 12 incluant 256 Go d'espace de stockage perd plus de la moitié de son prix d'origine.

En ce mercredi 8 janvier, premier jour des soldes d'hiver 2025, le site Rakuten vous permet d'avoir un smartphone Xiaomi à prix canon. Depuis le vendeur officiel Carrefour, le Redmi 12 proposé dans sa version 256 Go et son coloris noir est à 89,99 euros au lieu de 200,98 euros.

La réduction de plus de 110 euros se fait grâce à une remise immédiate de 50 % de la part du site marchand et à une réduction de 10 euros via le coupon RAKUTEN10. Pour information, le code promotionnel doit être saisi manuellement lors de l'étape de la commande et l'achat donne droit à 1 180 Rakuten Points, soit l'équivalent de 11,80 euros de remise à valoir sur un prochain achat effectué sur Rakuten.

À propos des points forts du smartphone, le Xiaomi Redmi 12 embarque un écran de 6,8 pouces avec une définition en Full HD+ de 2460 x 1080 pixels, une densité de 396 ppp et une luminosité jusqu'à 550 nits. Compatible avec la 4G, le téléphone de la marque chinoise dispose aussi d'un processeur MediaTek Helio G88, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage extensible jusqu'à 1 To, d'une batterie de 5000 mAh avec la charge rapide 18W et du système MIUI 14 basé sur Android 13. L'APN du Redmi 12 se compose d'une caméra principale de 50 MP, d'une caméra ultra grand-angle de 8 MP, d'un objectif macro de 2 MP et d'une caméra avant de 8 MP.