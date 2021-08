Xiaomi prévoit d’être le numéro 1 des smartphones d’ici 3 ans

Xiaomi se voit bien leader du marché des smartphones. Selon la firme, il ne lui faudra que trois ans pour en arriver là. Régulièrement, elle passe devant Apple en termes de chiffres de vente. Il ne lui reste plus qu’à dominer Samsung.

L’ascension de Xiaomi dans l’industrie du smartphone est impressionnante. En seulement quelques années, le constructeur s’est hissé sur le podium des plus gros vendeurs, aux côtés des figures historiques du genre que sont Samsung et Apple. Par ailleurs, il ne lui a pas fallu longtemps avant de dépasser la marque à la pomme. Le mois dernier, Xiaomi lui subtilise sa place pour devenir le deuxième vendeur de smartphones au monde.

Mais ce n’est toujours pas suffisant pour la firme chinoise, qui vise encore plus haut. À l’occasion de l’événement qui célébrait les 10 ans de son premier smartphone — juste avant la présentation du Mix 4, Mi Pad 5 et Cyberdog — Lei Jung, PDG de Xiaomi, s’est exprimé sur les ambitions de son entreprise. L’objectif est clair : la domination pure et simple du marché des smartphones. Selon lui, cela ne lui prendrait que trois ans.

Xiaomi veut vendre plus de smartphones que Samsung et Apple dans trois ans

« Notre tâche actuelle est de cimenter la position de numéro deux sur le marché mondial », a déclaré Lei Jun. « Nous avons pour objectif de devenir le numéro un mondial dans trois ans ». Un objectif audacieux donc, mais pourtant loin d’être irréalisable. Il y a quelques jours, nous apprenions que Xiaomi a pour la première fois dépassé Samsung sur les ventes de smartphones en Europe. Puis, peu de temps après, le constructeur est passé numéro 1 mondial sur le mois de juin.

Il semblerait donc que plus le temps passe, plus l’écart des parts de marché se réduit entre Xiaomi et son rival coréen. Bien qu’Apple revient chaque année dans la course avec son nouvel iPhone, la stratégie de Xiaomi, qui lance plus régulièrement des smartphones, joue clairement en sa faveur. Reste alors à voir si les prochains mois confirmeront, ou non, la tendance.

Source : BBC