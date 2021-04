Xiaomi a battu son record de smartphones vendus au 1er trimestre 2021, juste derrière Apple

À l'heure où les constructeurs révèlent leurs résultats financiers pour ce premier trimestre 2021, Xiaomi annonce avoir battu son record de vente de smartphones. Depuis le début de l'année, la firme a expédié 49 millions d'unités à travers le monde. L'étau avec avec Apple se resserre, tandis que Samsung conforte sa place de numéro 1.

Xiaomi maintient sa 3e place des constructeurs de smartphones, mais Apple a du souci à se faire. Au cours du premier 1er trimestre 2021, la firme chinoise a battu son record de ventes de smartphones. Avec 49 millions d'unités écoulées, elle s'octroie 14% de parts de marché, du jamais vu pour le constructeur. Ce dernier réalise ainsi une croissance de 62% par rapport à l'année dernière.

En comparaison, Apple a expédié 52,4 millions d'iPhone au cours de ce premier trimestre, ce qui représente 15% des parts de marché. Un score obtenu notamment grâce à l'immense popularité de l'iPhone 12 standard, qui permet à la firme de Cupertino de conserver sa seconde place du classement. Toutefois, la rivalité entre les deux constructeurs risquent fort de connaître de nouveaux rebondissements au cours de cette année.

Xiaomi peut-il prendre la seconde place à Apple ?

“Ses concurrents offrent une marge supérieure aux revendeurs, mais le volume de production de Xiaomi leur offre de meilleures opportunité de générer de l'argent”, explique Ben Stanton, du cabinet d'analyse Canalys. En effet, le constructeur chinois adopte une stratégie différente de celle de son rival américain, une proposant une large gamme de smartphones aux prix et performances variables. C'est précisément cette dernière qui pourrait lui faire gagner cette seconde place.

Samsung, qui opère une stratégie similaire, reste par ailleurs à la première place du classement avec 76,5 millions de smartphones vendus pour 22% de parts de marché. Le constructeur sud-coréen doit notamment sa réussite au Galaxy S21 qui lui a permis de générer des bénéfices record. Ben Stanton rappelle que “Oppo et Vivo sont sur les chapeaux de roue et se positionnent dans les milieu de gamme dans de nombreuses régions pour dépasser Xiaomi”. Les deux firmes se placent respectivement 4e et 5e du classement.

Source : Canalys