Xiaomi dépasse Apple et devient le deuxième fabricant de smartphones au deuxième trimestre 2021

Un trimestre exceptionnel pour Xiaomi a permis à la société chinoise de téléphonie mobile de se hisser à la deuxième place des expéditions mondiales de smartphones au deuxième trimestre 2021, selon le cabinet d'études Canalys.

Après un premier trimestre record de Xiaomi, où le fabricant avait occupé la troisième place juste derrière Apple, l’entreprise chinoise a enfin dépassé le géant américain au second semestre de cette année. Les premières, quatrièmes et cinquièmes places restent inchangées et sont occupées respectivement par Samsung, OPPO et Vivo.

Xiaomi occupait déjà la deuxième place du marché européen au premier trimestre, mais c’est désormais au niveau mondial que le fabricant s’attaque à Samsung, toujours numéro un. Samsung a été le vendeur de smartphones le plus populaire avec 19 % de parts de marché et une croissance de 15 %, tandis que Xiaomi a obtenu 17 % de parts de marché grâce à une croissance de 83 % des ventes de smartphones au cours du trimestre. De son côté, Apple n'a connu qu'une croissance annuelle de 1 % au deuxième trimestre de 2021, malgré les ventes record d’iPhone 12.

À ce rythme, Xiaomi passera bientôt numéro un du marché !

Cela fait maintenant plusieurs années que Xiaomi enregistre une croissance à deux ou trois chiffres tout autour du globe. Par rapport à Apple, Xiaomi produit toujours des smartphones qui sont orientés vers le bas et le milieu de gamme, comme son récent Redmi Note 10 Pro. Les modèles de cette gamme sont généralement très appréciés. Le Redmi Note 9 Pro faisait par exemple partie du top 10 des smartphones les plus vendus en 2020.

« Xiaomi développe rapidement ses activités à l'étranger. Par exemple, ses expéditions ont augmenté de plus de 300 % en Amérique latine, de 150 % en Afrique et de 50 % en Europe occidentale. Et à mesure qu'elle se développe, elle évolue. Elle est en train de transformer son modèle d'entreprise, passant du statut de challenger à celui de titulaire, avec des initiatives telles que la consolidation des partenaires de distribution et une gestion plus attentive des anciens stocks sur le marché libre », a déclaré Ben Stanton, directeur de recherche chez Canalys.

On s’attend à ce qu’Apple rattrape son retard au quatrième trimestre de cette année grâce aux ventes de la nouvelle gamme iPhone 13, qui sera probablement dévoilée au mois septembre. Vous pouvez d’ailleurs aller consulter notre dossier qui regroupe tout ce qu’il faut savoir sur les nouveaux modèles.

Source : Canalys