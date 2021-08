Xiaomi devient numéro 1 des ventes de smartphones dans le monde, devant Samsung

Après des années de progression constante, Xiaomi a enfin réussi à dépasser Samsung et à devenir le numéro un des ventes de smartphones dans le monde au mois de juin 2021. Cependant, le fabricant ne devrait pas conserver sa première place bien longtemps.

Au deuxième trimestre 2021, on sait que Xiaomi a dépassé Apple pour devenir le deuxième vendeur de smartphones au monde. Néanmoins, le fabricant chinois a bien réussi à s’emparer de la première place à la fin du trimestre, plus précisément au mois de juin, d’après la dernière étude du cabinet Counterpoint.

En effet, Counterpoint note que les ventes mensuelles de Xiaomi ont augmenté de 26 % au mois de juin, ce qui lui a permis de dépasser Samsung à au niveau mondial pour la première fois de son histoire. Le fabricant a détenu à ce moment-là 17,1 % de part de marché, contre 15,7 % pour Samsung et 14,3 % pour Apple.

Xiaomi pourrait bientôt perdre sa première place

Xiaomi a réussi à gravir les échelons un à un pour finalement se hisser à la première place des ventes de smartphones dans le mondel. Le fabricant chinois a récemment vu ses ventes augmenter significativement en Inde, en Asie ou encore en Europe, puisqu’il est désormais classé deuxième sur notre marché au deuxième trimestre 2021.

Comme on peut le constater sur le graphique, les ventes de Samsung et d’Apple ne sont pas constantes, puisqu’elles sont rythmées par la sortie de leurs modèles phares. Apple voit généralement ses ventes chuter au premier et au deuxième trimestre de l’année, avant de décoller au troisième et au quatrième trimestre grâce à la sortie des nouveaux iPhone. Apple pourrait donc bientôt profiter de l’arrivée de ses iPhone 13 en septembre prochain pour reprendre temporairement la première place.

Cependant, Xiaomi ne semble visiblement pas impacté par ces cycles de ventes grâce à sa stratégie qui consiste à inonder régulièrement le marché de nouveaux modèles sur tous les segments de prix. Le plus gros des ventes semble provenir des modèles abordables, et notamment de la gamme Redmi Note comme le Redmi Note 10 Pro. En effet, ils proposent chaque année un excellent rapport qualité/prix, ce qui a permis au Redmi Note 9 Pro de faire partie du top 10 des smartphones les plus vendus en 2020.

On peut noter que sa progression est étonnamment constante depuis maintenant plusieurs années. Il ne serait donc pas étonnant de voir le fabricant arriver à se hisser de manière permanente à la première place d’ici l’année prochaine.

Source : Counterpoint