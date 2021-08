Xiaomi : découvrez CyberDog, le premier chien-robot du fabricant chinois

Le géant chinois de la technologie Xiaomi a dévoilé un robot quadrupède nommé CyberDog. Il s’agit d’une machine expérimentale open-souce qui, selon l'entreprise, « recèle des possibilités insoupçonnées ».

On ne peut pas parler de CyberDog, le premier chien-robot de Xiaomi, sans penser au robot Spot de Boston Dynamics. L’entreprise américaine avait commercialisé son animal robotique pour 74 500 dollars l’année dernière, mais le modèle de Xiaomi s’annonce beaucoup plus abordable.

Xiaomi estime que ce robot est un témoignage des « prouesses d'ingénierie » de l'entreprise et sert de banc d'essai pour les amateurs de robotique. Il serait propulsé par une version du Jetson Xavier NX de NVIDIA, surnommé le plus petit superordinateur d'intelligence artificielle au monde.

À quoi sert CyberDog ?

Le CyberDog est un robot plutôt agile, puisqu’il propose un couple maximal de 32 Nm et peut parcourir jusqu’à 3,2 mètres par seconde. Il serait même capable d’effectuer des sauts périlleux arrière. Pour reconnaitre son environnement et se déplacer, le robot utilise un ensemble de 11 capteurs de haute précision.

Parmi eux, on retrouve des capteurs tactiles, un système de caméras, de capteurs à ultrasons, ou encore des modules GPS. On retrouverait des caméras interactives AI, des caméras fisheye ultra grand-angle et un module Intel RealSense D450 Depth. Celles-ci permettent au chien-robot de suivre des objets ou son propriétaire, d’éviter des obstacles ou encore de créer des cartes de navigation.

Comme un vrai animal de compagnie, les utilisateurs pourront lui donner des ordres avec des commandes vocales et définir un mot de réveil comme « OK CyberDog ». Comme Spot, il sera également possible de le contrôler à l’aide d’une télécommande ou d’une application pour smartphone, et d’ajouter des accessoires comme un LiDAR. Le chien-robot de Boston Dynamics est déjà si utile que l’Armée française l’utilise pour s’entraîner au combat.

Selon Xiaomi, CyerDog n’est pas destiné au grand public, mais plutôt à des développeurs ou fans de robotiques qui veulent participer à des compétitions et promouvoir ensemble le développement et le potentiel des robots quadrupèdes. Xiaomi a déjà distribué 1 000 CyberDog aux fans de Xiaomi, aux ingénieurs et aux passionnés de robotique en Chine, et le robot est vendu pour tous au prix de 9999 yuans (1315 euros).

Source : Xiaomi