Xiaomi Poco M3 : pour les soldes, ce très bon smartphone est à moins de 140 €

Véritable surprise de cette année, le Xiaomi Poco M3 offre l'un des meilleurs rapports qualité-prix pour un smartphone. Déjà très accessible, son prix est passé sous la barre des 140 € à l'occasion des soldes d'été 2021.

Vous avez un budget de moins de 150 € et vous souhaitez acheter un smartphone qui ne rame pas à la moindre occasion ? À ce prix, le Xiaomi Poco M3 est le modèle phare du moment. Ce smartphone offre une grosse autonomie et des performances satisfaisantes pour un modèle d'entrée de gamme. Il est proposé à 139 € au lieu de 196 € dans sa version avec 128 Go de stockage. Vous bénéficiez d'une réduction de 29% et c'est une belle opportunité à saisir.

Et si vous voulez payer encore moins cher, sachez que la version 64 Go est à 129 € seulement. Il suffit de sélectionner la capacité de stockage souhaitée. Cette offre est disponible dans le cadre des soldes d'été 2021 sur Cdiscount. Pour en venir aux caractéristiques du Xiaomi Poco M3, il est animé par un SoC Snapdragon 662 épaulé par 4 Go de mémoire vive.

Son écran Full HD+ est d'une diagonale de 6,53 pouces et de définition 2340 x 1080 pixels. L'autre atout du Poxo M3, c'est sa batterie très confortable de 6000 mAh compatible avec une charge rapide 18W. Enfin, pour ce qui est de la partie photo, le smartphone dispose de trois capteurs arrière, dont un module principal de 48 MP. Pour aller plus loin, jetez un coup d'œil sur notre sélection des meilleurs smartphones soldés en ce moment.