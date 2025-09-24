Xiaomi 15 : grosse chute de prix sur le smartphone pour les French Days !

Xiaomi est une marque réputée pour ces smartphones avec un excellent rapport qualité-prix. À l’occasion des French Days, vous pouvez vous offrir l’un des modèles haut de gamme de la marque, le Xiaomi 15, à prix cassé. Normalement en vente à 1 102 €, le smartphone chute à 899€ seulement. Et avec le bonus reprise de 100 €, vous pouvez l'avoir encore moins cher. C'est une aubaine à ne pas rater si vous voulez un nouveau smartphone !

Le Xiaomi 15 est sorti en début d'année 2025. Ce smartphone haut de gamme de Xiaomi a pour ambition de concurrencer les meilleurs modèles du marché sans pour autant atteindre des prix astronomiques. Et avec les French days, c’est encore plus vrai puisqu'il profite d'une baisse de prix conséquente !

Normalement vendu à plus de 1100 euros, le Xiaomi 15 est actuellement affiché en promotion chez Boulanger à 899 euros seulement. Mais ce n’est pas tout car vous avez en plus un bonus reprise de 100 euros qui fait baisser le prix à seulement 799 euros. Un prix canon pour un smartphone de cette qualité !

Les French Days d'automne se déroulent cette année du 24 au 30 septembre. Il va donc falloir faire vite pour ne pas passer à côté de ce bon plan !

Quelles sont les caractéristiques du Xiaomi 15 ?

Positionné sur le segment haut de gamme, le Xiaomi 15 mise sur une configuration musclée pour séduire les utilisateurs exigeants. Il intègre la puce Snapdragon 8 Elite, accompagnée de 12 Go de mémoire vive et d’un espace de stockage de 512 Go. Il peut ainsi faire tourner sans souci HyperAI, le système d’intelligence artificielle développé par la marque, pensé pour optimiser les usages au quotidien.

L’écran n’est pas en reste. Il s’agit d’une dalle AMOLED CrystalRes de 6,36 pouces, capable d’adapter automatiquement son taux de rafraîchissement entre 1 et 120 Hz, pour allier fluidité et économies d’énergie. Avec une luminosité pouvant atteindre 3200 nits, l’affichage s’avère parfaitement lisible même en plein soleil.

Côté autonomie, le Xiaomi 15 fait également très fort. Sa batterie de 5240 mAh permet de visionner jusqu’à 25 heures de vidéos sans avoir à passer par la case recharge. Un atout non négligeable pour les grands consommateurs de contenus ou les personnes qui oublient de recharger chaque soir leur smartphone.

Mais c’est surtout sur le terrain de la photo/vidéo que ce modèle se démarque. En s’associant avec Leica, référence incontournable dans le monde de la photographie, Xiaomi propose une expérience photo hors pair. Le module arrière réunit trois capteurs de 50 MP : un grand-angle, un ultra grand-angle et un téléobjectif optique 2,6x. À l’avant, un capteur de 32 MP permet de faire des selfies d’excellente qualité.

Le Xiaomi 15 introduit en plus deux fonctions inédites : le mode Fast Shot, qui permet de capturer un cliché en seulement 0,6 seconde, et le mode Sunset Portrait qui restitue avec finesse les nuances de carnation, offrant ainsi des portraits plus naturels et expressifs.