Le airfryer Moulinex Easy Fry Surface XL est à prix sacrifié pour quelques heures, et il est parfait pour les pizzas !

Vous cherchez un airfryer suffisamment large pour cuire des tartes, des quiches ou des pizzas ? Le Moulinex Easy Fry Surface XL a spécialement été conçu pour vous offrir une grande surface idéale pour les préparations volumineuses. Et bonne nouvelle, Amazon le propose aujourd’hui à 94,98 €  au lieu de 159,99 € ! C’est le moment d’en profiter !

Moulinex Easy Fry Surface XL

Les airfryers sont des appareils compacts à mi-chemin entre fours électriques et friteuses à huile. Ils sont pratiques pour cuisiner, mais ont généralement des petits compartiments qui ne permettent pas de cuire des aliments volumineux. Le Easy Fry Surface XL est une exception puisque ce airfryer de Moulinex a une grande surface qui permet même de cuire une pizza entière !

Amazon le propose actuellement à prix réduit. À l’occasion d’une vente flash qui se termine soir, vous pouvez vous l’offrir à -40%, soit 94,98 €  au lieu de 159,99 €. C’est un super prix pour un modèle aussi grand !

Quelles sont les caractéristiques du Moulinex Easy Fry Surface XL ?

Les airfryers XL disposent généralement d’un grand volume pour préparer des repas pour toute la famille. Ainsi, ils sont équipés de tiroirs dans lesquels vous allez pouvoir mettre beaucoup d’aliments les uns sur les autres. C’est parfait pour faire des frites par exemple, mais plus contraignant pour des plats qui nécessitent une grande surface comme des tartes, des quiches ou des pizzas.

Le Moulinex Easy Fry Surface XL a spécialement été conçu pour vous offrir une grande surface, tout en restant compact sur le plan de travail. Ce modèle ne dispose d’un volume que de 4 L, mais grâce à son large tiroir, vous pouvez cuire 1kg de frites, une trentaine d’ailerons de poulet, 12 cookies et même des pizzas jusqu’à 27 cm de diagonale !

Grâce à la fenêtre de visualisation, vous pouvez surveiller la cuisson de vos plats sans avoir à ouvrir le tiroir. Vous pouvez régaler la température et le temps de cuisson directement depuis le panneau de commandes tactiles qui se trouve sur le dessus et, avec la circulation optimale de l’air chaud, vous obtenez un résultat gourmand en toute simplicité.


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