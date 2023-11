Gonfleur Xiaomi : le Mi Portable Air Pump 1S est à 29,99 €

Le Mi Portable Air Pump 1S est proposé à un très bon prix sur la boutique officielle Xiaomi. Au cours d'une durée limitée, le gonfleur portatif bénéficie d'une réduction de 30 euros pour passer sous la barre des 30 euros.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Après la trottinette Xiaomi Electric Scooter 4 Go en promotion, c'est au tour d'un autre produit de la marque chinoise d'être proposé à prix réduit.

Cette fois-ci, le gonfleur Xiaomi Mi Portable Air Pump 1S est vendu par le store officiel au prix de 29,99 euros au lieu de 59,99 euros. Les 30 euros de réduction sont obtenus grâce à une remise de 20 euros lors de l'étape du panier et via le coupon BF2023 à saisir durant la commande. Le code promo donne droit à 10 euros de remise.

30 € de réduction sur le gonfleur Xiaomi Mi Portable Air Pump 1S

Proposée dans un coloris noir, la pompe à air électrique universelle Xiaomi Mi Portable Air Pump 1S gonfle la plupart des pneus et objets du quotidien (vélo, voiture, moto, ballon,…) jusqu'à une pression de 10,3 bars. L'appareil embarque essentiellement une batterie de 2000 mAh et un écran numérique de type LED. D'un poids de 480 grammes grammes, l'accessoire affiche des dimensions de 124 x 71 x 45,3 mm et se charge complètement en moins de trois heures. Enfin, le Mi Portable Air Pump 1S de Xiaomi est un produit fourni avec deux valves, un câble de charge, un sac de rangement et un manuel d'utilisation.