Envie de vous procurer une trottinette électrique Xiaomi en promotion ? Sur la version française de son store officiel, la marque vous permet d'avoir le modèle Scooter 4 Go à moins de 245 euros grâce à une double réduction.

La boutique officielle Xiaomi anticipe les prochains Singles' Day et Black Friday en proposant une vente privée sur une sélection de produits de la marque chinoise. Parmi la sélection, une trottinette électrique fait l'objet d'une offre promotionnelle intéressante.

Jusqu'au jeudi 9 novembre 2023, la Xiaomi Electric Scooter 4 Go est vendue à exactement 242,10 euros au lieu de 299 euros. La réduction de plus de 55 euros se fait en deux fois : une première remise de 30 euros après avoir ajouté l'article au panier et une deuxième remise grâce au coupon VENTE10. Le coupon en question doit être saisi manuellement au cours de l'étape de la commande.

Baisse de prix pour la trottinette Xiaomi Electric Scooter 4 Go

Disponible dans un coloris noir, la Xiaomi Electric Scooter 4 Go dispose d'un écran LED affichant diverses informations comme la vitesse, l'autonomie, le kilométrage et différents modes. D'un poids estimé à 13,7 kilos et idéal pour une personne faisant 90 kilos (maximum), l'engin électrique embarque une vitesse maximale de 20 km/h, un moteur d'une puissance nominale de 250 W, une autonomie de 18 kilomètres, une batterie de 7650 mAh et une inclinaison maximale d'environ 10%. Au niveau des équipements, on retrouve deux pneus avant et arrière anti-crevaison de 8 pouces, deux phares avant et arrière, et un système de freinage antiblocage E-ABS pour la roue avant et à double-disque sur la roue arrière.