Xiaomi Mi Pad 5 : écran 120 Hz, Snapdragon 888, la tablette Android de Xiaomi se précise

Xiaomi devrait prochainement présenter sa nouvelle tablette Mi Pad 5. Celle-ci se déclinerait en plusieurs versions et aujourd’hui, on commence à avoir des informations. Le constructeur chinois devrait miser le haut de gamme.

Le marché des tablettes Android n’est plus aussi flamboyant qu’avant, malgré une forte hausse ce dernier trimestre. Toutefois, certains constructeurs continuent de miser sur ce format, comme Apple, Samsung ou Xiaomi. C’est ce dernier qui nous intéresse aujourd’hui, et plus particulièrement sa Mi Pad 5.

La Xiaomi Mi Pad 5 devrait, comme c’est maintenant le cas chez la concurrence, proposer une machine puissante et flexible, presque un ordinateur d’appoint à l'image de l'iPad Pro ou de la Galaxy Tab. La tablette a été certifiée auprès du régulateur chinois et télécoms, ce qui nous a permis d’apprendre plusieurs choses intéressantes. Nous avons ainsi un premier visuel, mais pas seulement.

La Xiaomi Mi Pad 5 serait décliné en trois versions

La tablette aurait ainsi deux batteries de 4 260 mAh, donc une capacité totale de 8 520 mAh, ce qui laisse présager une bonne autonomie. Concernant l’écran, la version la plus haut de gamme devrait se doter d’une dalle LCD d’une définition de 2560 x 1600 pixels avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

La Mi pad 5 devrait être proposée en plusieurs versions. Pour le moment, trois semblent se détacher : une avec un processeur Qualcomm Snapdragon 870, une avec un Qualcomm 860 et une dernière, bien évidemment la plus haut de gamme, avec un SoC Snapdragon 888. Concernant l’appareil photo arrière, ce serait le même module que sur le Mi 11. Pour le reste, nous n’avons pas plus d’information, ni concernant le prix, ni même la date de sortie. La plus grande inconnue reste tout de même son arrivée en dehors des frontières chinoises. Le marché de la tablette reprenant des couleurs, il ne serait pas étonnant de voir le constructeur tenter l’aventure à l’international.

Xiaomi est en forme depuis le début de l’année, plus particulièrement sur le marché des smartphones. Le Mi 11, son nouveau téléphone haut de gamme, est sorti en début d’année et s’est montré très bon. Il a connu une déclinaison Ultra que nous avons testé il y a peu et que nous avons beaucoup apprécié. Pour cette raison, nous espérons voir le constructeur proposer ses tablettes sur le vieux continent.