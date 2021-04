Xiaomi ambitionne de s'attaquer à l'iPad Pro d'Apple. Le fabricant chinois développe actuellement une nouvelle gamme de tablettes premium, les Mi Pad 5. Déclinées en trois modèles, les tablettes se distingueront grâce à leur écran 120 Hz, un quadruple capteur photo dorsal, la recharge sans fil et des chipsets Qualcomm compatibles avec la 5G. On fait le point sur toutes les informations disponibles.

D'après les informations apparues sur le groupe Telegram Xiaomiui, Xiaomi prépare une nouvelle gamme de tablettes premium : les Xiaomi Mi Pad 5. Cette nouvelle série succède au Mi Pad 4, que nous avons testé, et au Mi Pad 4 Plus. Ces deux dernières tablettes étaient plutôt orientées milieu voire entrée de gamme.

Les Mi Pad 5 s'adressent plutôt aux utilisateurs en quête de performances. Selon les informations apparues sur le groupe Telegram, les trois variantes sont évoquées en interne sous le nom de code K81 Enuma, K81A Elish, et K82 Nabu. Notez que le groupe Xiaomiui a régulièrement publié des informations qui se sont avérées exactes par le passé.

5G et puces Qualcomm pour les futurs Xiaomi Mi Pad 5

Les trois tablettes de la gamme embarquent un quadruple capteur photo avec capteur grand angle, macro et de profondeur, un écran IPS LCD avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et 4 haut-parleurs. La fuite affirme que les trois Mi Pad sont alimentés par une batterie compatible avec la recharge sans fil par induction QI. Notez que la charge par induction n'était pas proposée sur les précédents modèles, les Mi Pad 4.

Les K81 Enuma et les K81A Elish seraient les tablettes les plus premium de la gamme. Ces deux appareils seraient alimentées par le SoC Snapdragon 870 de Qualcomm. Compatible avec la 5G, le chipset est gravé en 7 nm. Il est très similaire au Snapdragon 865 de l'année dernière. Les K81 et K81A auraient respectivement un objectif principal de 48 et de 12 mégapixels au dos.

Plus abordable, la tablette K82 Nabu se contenterait d'un SoC Snapdragon 860. Annoncée récemment, la puce est une version un peu plus puissante des Snapdragon 855 et 855 Plus avec la même gravure en 7 nm. On vous en dit plus dès que possible sur les Mi Pad 5. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.