Xiaomi Mi Mix Fold : le smartphone pliable est deux fois plus résistant que le Galaxy Fold

Xiaomi vient de procéder à un test de résistance sur le Mi Mix Fold, son premier smartphone pliable. D'après les résultats du constructeur, le téléphone a encaissé plus de 400 000 pliages, soit l'équivalent d'un usage standard sur dix ans. À titre de comparaison, le Galaxy Fold ne pouvait supporter plus de 200 000 pliages.

Jusqu'au 31 mars 2021, Huawei et Samsung étaient les seuls constructeurs à se battre sur le marché des smartphones pliables. La firme de Shenzhen avec le Huawei Mate X2, et la compagnie sud-coréenne avec sa gamme Galaxy Z, composée du Galaxy Z Fold 2 et du Galaxy Z Flip. Seulement et depuis cette date, un nouveau venu a rejoint la fête : Xiaomi avec le Mi Mix Fold.

Avec un prix de départ fixé à 1300 €, le Mi Mix Fold pourrait s'imposer comme le smartphone pliable le moins cher d marché. Il faut rajouter à ce tarif attractif une fiche technique plutôt solide : une dalle AMOLED 8,1″ en définition WQHD+, une compatibilité HDR10+ et DolbyVision, un écran secondaire 6,52″ sur le dos de l'appareil, une batterie de 5020 mAh et un processeur Snapdragon 888.

La charnière du Mi Mix Fold s'annonce solide

Du côté de la charnière, le PDG de Xiaomi Lei Jun a assuré qu'elle était capable de résister à un million de pliages. Ce qui est correspond tout de même à plus de 20 ans d'utilisation du smartphone. Afin de joindre la parole aux actes, le constructeur a procédé à un test de résistance, retransmis en direct sur le net. Durant sept jours, le smartphone a été plié, puis déplié en continu. Résultat, le smartphone a encaissé pas moins de 400 000 pliages lors de la fin du test, soit l'équivalent de dix ans d'utilisation en téléphone.

À titre comparatif, le Galaxy Fold n'a pu supporter que 200 000 pliages lors d'un test réalisé par Samsung. Quoi qu'il en soit, ce test prouve effectivement la solidité de la charnière du Mi Mix Fold. Nous sommes toutefois curieux de voir comment l'appareil réagira sur le banc de test de JerryRingEverything. Ce Youtubeur a pour habitude de tester la résistance des nouveaux smartphones en leur faisant subir les pires sévices.

Le vidéaste s'était d'ailleurs acharné sur le Galaxy Z Fold 2, le dernier smartphone pliable de Samsung. Le constructeur était encore loin du sans faute, avec un écran interne qui marque bien trop rapidement. Concernant le Mi Mix Fold, il faudra malheureusement passer par la case import si vous êtes intéressé. Xiaomi a récemment confirmé que le Mi Mix Fold ne sortira pas en Europe.

