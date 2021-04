Xiaomi : un smartphone avec le capteur 200 MP de Samsung en développement ?

Xiaomi sera le premier constructeur à bénéficier du capteur photo 200 MP de Samsung. C'est en tout cas ce qu'affirme le leaker réputé Digital Chat Station.

Comme vous le savez peut-être, de nombreuses rumeurs et fuites affirment que Samsung planche actuellement sur un nouveau capteur photo de 200 MP. Il serait développé en partenariat avec Olympus, une marque reconnue pour ses optiques et ses appareils photo. On devrait retrouver ce capteur sur le Galaxy Z Fold 3, dont la sortie est attendue durant l'été 2021, ainsi que sur le Galaxy S22 Ultra.

Or, et selon de nouvelles révélations du leaker réputé Digital Chat Station, Xiaomi travaillerait justement sur un nouveau smartphone équipé de ce capteur 200 MP. Selon l'insider, il s'agira évidemment du capteur de Samsung, que l'on connaît pour l'instant sous le nom de code S5KGND.

Très peu d'informations a filtré à son sujet, hormis que ce capteur sera plutôt large (1/1,37″) et ses pixels individuels ne mesureront que 0,64 µm. Pour rappel, le précédent capteur 108 MP de Samsung offre des photosites de 0,8 µm. Bien entendu, Samsung compterait abuser une fois de plus du “Pixel Binning“, une technologie qui consiste à regrouper plusieurs pixels adjacents afin d'augmenter leur taille et d'améliorer in fine la qualité d'image.

Des débuts manqués chez ZTE ?

Ce capteur disposerait de deux modes de “Pixel Binning”, à savoir un 4-en 1 et un 16-en-1. Enfin, il serait capable d'enregistrer des vidéos en 16K. Au départ, le nouveau capteur 200 MP de Samsung était attendu sur le ZTE Axon 30 Pro 5G. Finalement, il s'est avéré que le constructeur chinois a préféré opter pour un capteur principal de 64 MP, également produit par Samsung.

Malgré l'excellente réputation de Digital Chat Station, il conviendra de prendre ces informations avec des pincettes. Une chose est certaine en revanche, le capteur de 200 MP n'est pas le seul chantier de Samsung dans le domaine de la photo. Le constructeur a présenté en mars 2021 sa nouvelle génération de capteurs ISOCELL 2.0.

Cette technologie permet d'éviter les fuites de lumière entre chaque pixel grâce à une barrière réfléchissante. Dans cette version remaniée, Samsung a supprimé le métal que contenait cette barrière, au profit d'un autre matériau mieux optimisé et qui ne réfléchit plus la lumière. Résultat, moins de perte optique et une meilleure sensibilité à la lumière. Les capteurs ISOCELL 2.0 pourraient équiper les Galaxy S22.

Source : GSM Arena