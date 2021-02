Huawei Mate X2 officiel : écran 8 pouces, Kirin 9000, photo 50 MP, 5G… au prix de 2300 euros

Comme prévu, Huawei a officialisé le Mate X2, son troisième smartphone avec écran pliable. Véritable concurrent du Galaxy Z Fold 2, il en reprend notamment le design avec un écran flexible qui se plie vers l’intérieur et un écran secondaire extérieur. Bénéficiant d’une grande partie de la fiche technique du Mate 40 Pro+, il sera vendu en Chine au prix de départ de 2300 euros environ.

Le rendez-vous était pris : aujourd’hui, Huawei organisait en Chine un événement pour présenter le Mate X2, son troisième smartphone hybride avec écran flexible. Les rumeurs ont largement éventé toutes les surprises que la marque voulait garder secrètes. Il ne nous restait qu’à découvrir certains détails techniques, notamment au niveau de la photographie et de l’autonomie. Nous avions également à coeur de savoir à quel prix le Mate X2 serait proposé. Nous avons eu réponse à toutes ces questions.

Lire aussi – Huawei : c’est la chute libre avec 60 % de smartphones en moins produits en 2021

Commençons avec le design. Comme prévu, le Mate X2 ne reprend pas le design du Mate X et du Mate XS, mais bien celui du Galaxy Z Fold et du Galaxy Z Fold 2. Comprenez que le smartphone est équipé de deux écrans : un grand, flexible, qui plie vers l’intérieur, et un plus petit, rigide, positionné à l’extérieur pour tous les usages plus proches de ceux des smartphones traditionnels. Il 14,7 mm d’épaisseur quand il est plié et 8,2 mm quand il est déplié. Il pèse 295 grammes. Il est donc plus épais, mais moins lourd que le Mate XS. La coque est en verre minéral et les bordures en aluminium.

Deux écrans, un flexible de 8 pouces et un rigide de 6,45 pouces

Le grand écran mesure 8 pouces, soit la même taille que l’écran du Mate XS. Il affiche la même définition et donc la même résolution (413 pixels par pouce). Il est OLED bien évidemment. Et le taux de rafraichissement est de 90 Hz. L’écran secondaire, OLED et 90 Hz également, mesure 6,45 pouces. Soit une surface très légèrement plus petite que celle de l’écran du Mate XS quand il est replié. La définition d’affichage est légèrement supérieure au Full HD+, pour une résolution de 456 pixels par pouce.

À l’intérieur, vous retrouvez le Kirin 9000, le SoC haut de gamme croisé dans les Mate 40. Ce SoC octo-core gravé en 5 nm est cadencé jusqu’à 3,13 GHz. Il intègre un GPU ARM Mali-G78 MP24 et un modem compatible 5G. Le SoC est accompagné de 8 Go de mémoire vive. Sa quantité de stockage est de 256 Go ou 512 Go. Nous reviendrons plus tard sur les prix. Son système d’exploitation est EMUI 11, basé sur Android 10. Il n’y a évidemment pas de service Google.

Batterie de 4500 mAh avec charge rapide 55 watts

La batterie intégrée est un modèle 4500 mAh, sans changement vis-à-vis du Mate XS. Le Galaxy Z Fold 2 profite aussi d’une batterie de 4500 mAh : pas de jaloux ! Le Mate X2 est compatible charge rapide. La puissance maximale acceptée est de 55 watts, comme le Mate XS. Nous aurions préféré une batterie un peu plus costaude et la charge rapide du Mate 40 Pro+. Il n’y a pas non plus de charge sans fil. Mais ce n’est pas si important.

Côté connectivité, nous retrouvons les mêmes éléments que le Mate 40 Pro+ : WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC, USB type-C, pas de jack 3,5 mm, deux haut-parleurs stéréo et un lecteur d’empreinte déporté sur la tranche, comme pour le Mate XS. Les lecteurs d’empreinte sous les écrans flexibles n’existent pas encore (il paraît que Samsung en inclura un dans son Z Fold 3). Cependant, Huawei aurait pu l’intégrer sous l’écran secondaire. Tant pis.

Quadruple capteur photo, zoom 10x et objectifs Leica

Passons enfin à la partie photo, largement inspirée du Mate 40 Pro+. C’est donc une bonne nouvelle. Trois des quatre capteurs du flagships sont ici repris à l’identique, dont le capteur 50 mégapixels avec autofocus omnidirectionnel, objectif ouvrant à f/1.9, autofocus laser et stabilisateur optique. Nous retrouvons aussi le capteur 12 mégapixels pour les portraits avec autofocus à détection de phase, zoom optique 3x (équivalent 70 mm), stabilisateur optique et objectif ouvrant à f/2.4. Et nous avons le capteur 8 mégapixels avec téléobjectif stabilisé ouvrant à f/4.4, autofocus à détection de phase et zoom optique 10x.

À cela s’ajoute un capteur 16 mégapixels pour les panoramas, en lieu et place d’un capteur 20 mégapixels. L’objectif ouvre ici à f/2.2. Et l’autofocus est à mesure de contraste. À l’avant, autre changement : le capteur selfie 13 mégapixels est remplacé par un modèle 16 mégapixels avec objectif ouvrant à f/2.2. Notez aussi la disparition des deux caméras temps de vol (à l’avant et à l’arrière). Toutes les optiques sont signées Leica, comme toujours. Et le Mate X2 monte en vidéo jusqu’en 4K à 60 images par seconde.

Le Mate X2 sera vendu plus cher que le Mate X

Nous en venons enfin au prix. Le Mate X2 est annoncé à 17999 yuans en version 256 Go et 18999 yuans en version 512 Go. Cela correspond à 2300 euros et 2400 euros environ, respectivement. Ces prix sont en légère augmentation en comparaison du Mate X et du Mate XS, tous deux commercialisés à partir de 16999 yuans. Ce sont évidemment des prix très élevés. Nous sommes très curieux de savoir si Huawei les lancera en occident, sans les services Google. En attendant, ils seront en vente en Chine à partir du 25 février. Soit dans trois jours.