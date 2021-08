Le Mi 11T, le prochain milieu de gamme supposé de Xiaomi, se dévoile un peu plus à travers une nouvelle fuite. En effet, le leaker xiaomiui vient de révéler sur Twitter une partie de sa fiche technique. Faisons le point.

Si vous suivez l'actualité Android et plus particulièrement celle de Xiaomi, vous n'êtes pas sans savoir que les fuites se multiplient au sujet d'un Mi 11T, le prochain milieu de gamme de la marque chinoise. Dernièrement, le smartphone est passé entre les mains d'un organisme de certification chinoise, c'est qui nous a permis d'en apprendre plus sur le Mi 11T et ses caractéristiques techniques.

Or, le leaker réputé @xiaomiui vient de dévoiler de nouvelles informations à son sujet sur Twitter ce lundi 16 août 2021. En premier lieu, il confirme la présence d'un SoC Dimensity conçu par Mediatek. Un changement majeur quand on sait le Mi 10T embarquait un Snapdragon 865. Selon toute vraisemblance et si l'on se fie à la position tarifaire de l'appareil, il pourrait s'agir d'un Mediatek Dimensity 1200 AI, un processeur que l'on retrouve notamment sur le OnePlus Nord 2.

Une dalle 120 Hz et un triple capteur photo pour le Mi 11T

Selon l'insider, le Mi 11T répondrait au nom de code Amber en interne, tandis qu'il serait lancé sur le marché chinois sous l'appellation Redmi K40 Ultra. Concernant certains aspects de sa fiche technique, le leaker assure que le Mi 11T disposera d'une dalle 120 Hz. OLED ou IPS, il faudra attendre pour le savoir.

Ensuite, l'appareil profiterait donc d'un triple capteur photo composé d'un capteur principal OmniVision OC64B de 64 MP, d'un objectif ultra grand-angle Sony IMX355, et d'un capteur télémacro offrant un zoom 3X. Selon ses informations, la version chinoise serait toutefois mieux lotie, avec un capteur principal Isocell HM2 de 108 MP signé Samsung. Un capteur que l'on retrouve notamment sur le Realme 8 Pro.

Voici toutes les informations communiquées par @xiaomiui. Pour rappel, Xiaomi avait dévoilé les Mi 10T en septembre 2021. Si le constructeur suit son calendrier à la lettre, nous devrions donc avoir des nouvelles officielles du Mi 11T à la rentrée. Il est également attendu que Xiaomi révèle le Mi Mix 4, un tout nouveau smartphone haut de gamme.

Source : Xiaomiui via Twitter