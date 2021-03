Realme vient de présenter ses innovations en matière de photographie durant un évènement retransmis sur YouTube. Le constructeur en a profité pour confirmer la présence d'un capteur 108 MP sur le Realme 8 Pro. En outre, la marque a dévoilé d'autres fonctionnalités à venir sur ses prochains smartphones, à l'instar du “Starry Mode”, un mode dédié à l'astrophotographie.

Tandis que Realme s'apprête à lancer le Realme GT 5G ce 4 mars 2021, le constructeur chinois vient de donner une conférence en ligne sur YouTube baptisé “Leap to 108 MP”. Durant cet évènement, la marque s'est attardée sur ses futures innovations dans le domaine de la photographie.

En premier lieu, le fabricant a confirmé que le Realme 8 Pro sera équipé d'un capteur ISocell HM2 de 108 MP signé Samsung. Ce capteur, d'une taille de 1/1,52 pouce, proposera du binning à neuf pixels. Grâce à cette technologie, le ISocell HM2 reproduit le rendu d'un capteur d'image 12 MP à gros pixels (2,4 µm), ce qui permet d'intensifier l'intensité lumineuse dans des environnements mal éclairés.

En outre, Realme a également levé le voile sur plusieurs modes photos inédits à venir sur ses prochains smartphones. En premier lieu, le fabricant a apporté plusieurs modifications à son dédié à l'astrophotographie : le “Starry Mode”. En effet, ce mode vous permettra sur les Realme 8 de réaliser des vidéos en time-lapse du ciel étoilé. D'après le constructeur, il s'agit d'une première mondiale sur un smartphone.

Pour rendre ce mode performant, Realme a développé son propre algorithme, basé toutefois sur les précédents travaux réalisés jusqu'alors sur le Starry Mode. Ainsi, en quatre minutes le smartphone prendra 15 photos toutes les 16 secondes, pour ensuite combiner ses 15 photos en une seule image. Le mode proposant seulement du 30 images par seconde, il vous faudra donc filmer pendant 8 minutes pour obtenir une vidéo de seulement une seconde.

Vous l'aurez compris, il faudra prévoir un trépied, et des batteries externes si vous voulez obtenir un Time-Lapse qui dépasse la dizaine de secondes. On notera ensuite plusieurs améliorations du côté du mode Portrait, avec de nouveaux effets et des couleurs corrigées par une intelligence artificielle. Pour l'heure, Realme n'a toujours pas donné de précisions concernant la sortie des Realme 8 et Realme 8 Pro.

