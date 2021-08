Xiaomi s’apprête à lancer un Mi 11T avec SoC MediaTek Dimensity

Xiaomi s'apprête à ajouter un nouveau smartphone à la gamme des Mi 11. Baptisé Mi 11T, le smartphone milieu de gamme embarque un SoC Dimensity conçu par Mediatek. Déjà certifié en Indonésie, le téléphone sera rapidement annoncé lors d'une conférence dédiée au marché chinois.

Au cours des derniers mois, Xiaomi a commercialisé une kyrielle de smartphones sous l'appellation Mi 11. La marque chinoise a notamment lancé plusieurs déclinaisons abordables, dont le Mi 11 Lite ou le Mi 11i, et des éditions plus premium, comme le Mi 11 Ultra.

Malgré la profusion de téléphones estampillés Mi 11, Xiaomi s'apprête à annoncer une nouvelle déclinaison baptisée Mi 11T. En règle générale, les smartphones estampillés “t” sont proposés à des prix réduits. Il s'agit donc visiblement d'une nouvelle déclinaison abordable.

Un écran OLED 120 Hz pour le Xiaomi Mi 11T

Le Mi 11T vient de passer entre les mains d'un organisme de certification en Indonésie, confirmant la commercialisation imminente du smartphone. La base de données s'est montrée particulièrement avare en informations sur la fiche technique du téléphone.

On y apprend simplement que le Mi 11T est alimenté par un SoC Dimensity conçu par Mediatek. Tous les appareils lancés jusqu'à présent sous l'appellation Mi 11 sont alimentés par un processeur Qualcomm Snapdragon. Au vu du positionnement du smartphone, on peut s'attendre à y trouver le MediaTek Dimensity 1200.

D'après les informations fournies par Digital Chat Station, un leaker chinois très actif sur le réseau social Sina Weibo, le Mi 11T est recouvert d'un écran OLED 120 Hz. C'est également le cas de l'hypothétique Mi 11T Pro. Pour mémoire, le Xiaomi Mi 10T lancé l'an dernier devait se contenter d'une dalle LCD.

Aux dernières nouvelles, Xiaomi annoncera le Mi 11T lors d'une conférence réservée au marché chinois ce mercredi 11 aout 2021. Dans la foulée, le géant chinois pourrait lever le voile sur le Mi Mix 4, un nouveau flagship haut de gamme, Mi Pad 5, une enceinte intelligente haut de gamme, et une nouvelle Smart TV OLED. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.