Xiaomi vient de dévoiler officiellement le Redmi 10, son prochain smartphone d'entrée de gamme. Le constructeur avait révélé par erreur de nombreuses informations à son sujet il y a quelques jours. Proposé à partir de 179 $, l'appareil embarque notamment un écran FHD+ 6,5″ 90Hz, un capteur photo de 50 MP et une batterie imposante de 5000 mAh.

Les fuites allaient bon train au sujet du Redmi 10, à tel point que nous connaissions quasiment tout de sa fiche technique ou de son design. Le coup de grâce a été donné par le constructeur lui-même, Xiaomi ayant publié par erreur sur un blog officiel le papier de présentation de l'appareil. La surprise étant définitivement gâchée, l'entreprise chinoise a décidé de mettre fin au suspens et vient de dévoiler officiellement le Redmi 10.

Et justement, que nous réserve le successeur du Redmi 9 ? En premier lieu, le design de l'appareil se veut bien plus raffiné et “premium” que son aîné, avec un module de caméra semblable à celui du Mi 10 Ultra. Le smartphone est d'ailleurs plus fin et plus léger que le Redmi 9, avec 181 grammes sur la balance seulement et une épaisseur de 8,92 mm.

La véritable nouveauté se trouve toutefois au niveau de l'écran, puisque le Redmi 10 embarque une dalle 6,5″ en FHD+ avec un taux de rafraîchissement maximum de 90 Hz. De plus, l'appareil profite d'une technologie réservée d'ordinaire aux flagships du constructeur. En effet, l'entrée de gamme dispose du AdaptiveSync, une fonctionnalité qui se charge d'adapter la fréquence de rafraîchissement de l'écran selon l'utilisation :

45 Hz pour la lecture

60 Hz pour regarder du contenu en steaming sur YouTube ou Netflix

90 Hz pour le gaming et le scrolling

Un quadruple capteur photo et une batterie de 5000 mAh pour le Redmi 10

De plus, la dalle est recouverte par un verre de protection Corning Gorilla Class 3. Sous le capot, on trouve un processeur Mediatek Helio G88 accompagné de 4 ou 6 Go de RAM selon les versions, et de 64 ou 128 Go de mémoire interne. L'ensemble photo se veut plutôt séduisant pour un entrée de gamme avec un quadruple capteur photo composé d'un objectif principal de 50 MP f/1.8, d'un ultra grand-angle de 8 MP f/2.2 et FOV 120°, d'un macro objectif de 2 MP f/2.4 et d'un objectif dédié à la profondeur de champ de 2 MP f/2.4.

Les amateurs de selfies profiteront d'un capteur logé au centre de l'écran de 8 MP f/2.0. Concernant l'alimentation, le Redmi 10 dispose d'une batterie imposante de 5000 mAh, compatible avec une charge rapide 18W et une recharge inversée 9W. Cela Xiaomi, l'accumulateur offrira 30 heures d'appels, 14 heures de lecture vidéo ou encore 158 heures d'écoute de musiques sans passer par la case recharge.

Notons ensuite que le Redmi 10 embarque un lecteur d'empreintes digitales sur le côté de l'appareil, tandis qu'une fonction de reconnaissance faciale est de la partie. Un port MicroSD, le Dual SIM et un port jack 3.5 mm répondent également à l'appel. Côté connectivités, le Redmi 10 prend en charge le Bluetooth 5.1, le Wi-Fi 2,4 et 5 GHz. Sans surprise, le tout sera propulsé sous MIUI 12.5, la surcouche maison basée sur Android 11.

L'appareil sera proposé en trois coloris distincts, à savoir en gris (Carbon Gray), en blanc (Pebble White) et en bleu (Sea Blue). Trois versions seront disponibles : 4Go/64Go à 179 $, 4Go/128 Go à 199 $ et 6Go/128 Go à 219 $. Pour l'heure, Xiaomi n'a pas encore communiqué de date de sortie ni les prix du marché français. Nous mettrons à jour cet article une fois que nous en saurons plus.