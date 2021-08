Xiaomi : MIUI 12.5 Enhanced va rendre les smartphones encore plus fluides

Quelques mois après l’arrivée de MIUI 12.5, Xiaomi va déployer une nouvelle mise à jour nommée « MIUI 12.5 Enhanced », qui vise à améliorer les performances générales de ses smartphones.

Xiaomi a officialisé il y a quelques mois sa nouvelle mise à jour MIUI 12.5, qui a été une petite révolution pour ses smartphones. En effet, en réécrivant une partie du code source de sa surcouche, Xiaomi a réussi à rendre MIUI 12.5 est 20 % plus légère en termes de stockage. L’utilisation de la RAM en arrière-plan a également diminué de 35 % et la consommation d’énergie a été réduite de 25 % (pour les applications système).

Xiaomi veut désormais aller encore un peu plus loin en matière d’optimisation, avec une nouvelle mise à jour nommée « MIUI 12.5 Enhanced ». Celle-ci a déjà été déployée sur quelques smartphones en Chine, comme les Mi 10 Pro et Redmi K30S Ultra, et devrait bientôt être disponible pour tous. Il s’agira probablement d’une des dernières versions avant MIUI 13, dont nous connaissons déjà certaines de ses nouvelles fonctionnalités.

Qu’est-ce qui change avec MIUI 12.5 Enhanced ?

Selon Xiaomi, la mise à jour est principalement dédiée à améliorer la fluidité du système et réduire la consommation d’énergie. De plus, Xiaomi ajoute quelques fonctions à sa surcouche pour smartphones telles que le stockage liquide, la mémoire atomique, le focus computing, ainsi que l'équilibre intelligent.

Grâce au stockage liquide, Xiaomi a par exemple augmenté l’efficacité de la défragmentation de 60 %. L'atténuation en lecture et en écriture serait inférieure à 5 % après 36 mois d'utilisation, selon les tests internes de Xiaomi sur un Mi 11 Pro. La mémoire atomique permet de mieux allouer la RAM disponible pour les applications, tandis que le focus computing baisse en moyenne de 15 % l'utilisation du CPU et offre une économie d'énergie moyenne de 8 % en supprimant les applications non utilisées en arrière-plan.

La fonction la plus intéressante pour les utilisateurs sera probablement la baisse de la consommation énergétique générale des smartphones. En effet, celle-ci aurait par exemple diminué de près de 10 % sur les Xiaomi Mi 11. La nouvelle mise à jour MIUI 12.5 Enhanced devrait être disponible pour les smartphones suivants dès le mois prochain :

Xiaomi Mi MIX 4, Xiaomi Mi 11 Ultra, Xiaomi-Mi 11 Pro, Xiaomi Mi 11, Xiaomi Mi 10 Extreme Commemorative Edition, Xiaomi-Mi 10 Pro, Xiaomi Mi 10S, Xiaomi Mi 10, Redmi K40, Redmi K40 Pro, Redmi-K30S Extreme Edition, Redmi K30 Pro.

