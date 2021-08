Xiaomi Mi 11T Pro : Snapdragon 888 et écran OLED 120 Hz au programme ?

Après plusieurs fuites au sujet du Mi 11T, c'est au tour de sa variante premium, le Mi 11T Pro d'être au centre des attentions. En effet, la chaîne YouTube spécialisée The Pixel a obtenu plusieurs informations au sujet du prochain appareil de Xiaomi. On fait le point.

Comme vous le savez peut-être, les rumeurs vont bon train concernant une nouvelle gamme à venir dans la famille des Mi 11. Comme les Mi 10 et les Mi 10T, Xiaomi travaillerait actuellement sur les Mi 11T et Mi 11T Pro. Le premier a d'ores et déjà fait l'objet de plusieurs fuites par des leakers réputés. Ainsi, le Mi 11T pourrait embarquer un SoC Mediatek Dimensity, un écran 120 Hz et un triple capteur photo.

Et en ce vendredi 20 août 2021, c'est au tour du Mi 11T Pro, la variante premium, d'être au centre des attentions. En effet, la chaîne YouTube spécialisée The Pixel a dévoilé plusieurs informations à son sujet. Selon leurs dires, le Mi 11T Pro pourrait être équipé d'un Snapdragon 888, un processeur surpuissant que l'on retrouve déjà sur le Mi 11 ou encore le OnePlus 9.

Mi 11T Pro : dalle OLED 120 Hz et SP888 à partir de 570 € ?

En outre, il pourrait embarquer une batterie généreuse de 5000 mAh compatible avec la charge rapide 120W de Xiaomi. Cette technologie est présente sur le Mi 11 Pro, qui est malheureusement indisponible en Europe. Par ailleurs, l'appareil pourrait disposer d'une dalle OLED avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Si ces informations sont avérées, ce serait une belle amélioration par rapport au Mi 10T Pro, qui propose une recharge rapide 33W et un écran LCD en 144 Hz.

Ensuite, la chaîne a divulgué les premières estimations concernant le prix du Mi 11T Pro. Selon elle, le prix de l'appareil pourrait osciller entre 570 et 650 €. Au regard des améliorations matérielles du Mi 11T Pro par rapport à son prédécesseur, cette fourchette semble raisonnable. Bien entendu, il convient de prendre toutes ces informations avec des pincettes, faute de déclaration officielle du constructeur.

Quoi qu'il en soit, si le Xiaomi Mi11 T Pro est effectivement proposé à ce tarif, il pourrait s'imposer comme l'un des smartphones équipés d'un Snapdragon 888 les plus abordables du marché, aux côtés de l'excellent Realme GT 5G affiché pour rappel à partir de 449 €. Il faudra attendre la rentrée pour en savoir plus, Xiaomi ayant pour coutume de présenter ses nouveaux appareils en septembre.

Source : The Pixel