Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro : un prix de départ supérieur à 800 euros

Les Xiaomi Mi 10 et Xiaomi Mi 10 Pro seraient vendus à un prix de départ supérieur à 800 euros, révèle une fuite. L’intégration de la 5G et de composants ultra haut de gamme, comme le capteur photo de 108 mégapixels, auraient poussé le constructeur chinois à revoir ses prix à la hausse. Voici les dernières informations disponibles.

Xiaomi commercialiserait les Mi 10 et Mi 10 Pro à un prix de départ supérieur à 800 euros, rapportent nos confrères de 01Net ce 1er février 2020. « La marque annoncera au MWC Barcelona les Mi 10 et Mi 10 Pro, des smartphones haut de gamme commercialisés… plus de 800 euros » avance 01Net. Pour rappel, le prédécesseur des Xiaomi Mi 10, le Xiaomi Mi 9, était vendu au prix de départ de 499 euros.

Pour expliquer cette brusque augmentation de prix chez Xiaomi, 01Net met en avant « ses nombreuses dépenses marketing, sa montée en gamme et l’arrivée de la 5G ». Les deux smartphones sont en effet compatibles avec le réseau 5G et profitent d’une fiche technique très premium.Les deux Xiaomi Mi 10 sont en effet alimentés par le SoC Snapdragon 865 de Qualcomm et par une imposante batterie de plus de 5000 mAh compatible avec la recharge rapide de 65 watts. Pour épauler le SoC, Xiaomi aurait même décidé d’intégrer jusqu’à 16 Go de RAM au sein du Mi 10 Pro.

Le capteur photo de 108 mégapixels se confirme

Ce n’est pas tout. Les Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro sont aussi dotés d’un capteur photo principal de 108 mégapixels, révèlent nos confrères de XDA Developpers. En étudiant le nom de code des derniers flagships de Xiaomi, le média affirme que les smartphones profitent d’un module photo conçu par Samsung : l’ISOCELL Bright HMX. Il s’agit du même capteur photo que celui du Galaxy S20 Ultra, la variante haut de gamme des S20.

Avec cette nouvelle gamme de smartphones, Xiaomi amorce donc une fulgurante montée en gamme. Dans ces conditions, il n’est pas étonnant que la marque chinoise augmente ses prix de vente cette année. On vous en dit plus dès que possible sur le sujet. En attendant, n’hésitez pas à donner votre avis sur les prochains Xiaomi dans les commentaires ci-dessous.

Source : 01Net, XDA Developpers