Xiaomi MI 10 : découvrez son design haut de gamme et incurvé

Xiaomi présentera la semaine prochaine son nouveau flagship, le Mi 10. Deux visuels le représentant ont cependant fuité quelques jours avant l’événement, dévoilant son design et quelques éléments techniques, dont le nombre de capteurs photo à l’arrière, l’emplacement de la webcam et la nature de son modem.

Comme en 2019, Xiaomi présentera son nouveau porte-étendard le même jour que la conférence Unpacked de Samsung. Les deux événements auront de chaque côté de l’océan Pacifique : à San Francisco pour Samsung et à Beijing pour Xiaomi. La firme de Lei Jun devrait d’ailleurs présenter deux modèles haut de gamme : le Mi 10 et le Mi 10 Pro, deux téléphones dont les caractéristiques techniques ont fait l’objet de plusieurs fuites ces dernières semaines à propos de leurs plates-formes. En revanche, le design choisi par les équipes de Lei Jun pour cette nouvelle génération de flagship n’avait pas encore été dévoilé. C’est désormais chose faite.

Deux visuels, que vous pouvez retrouver ci-dessus et ci-dessous, ont été publiés sur le portail de microblogging chinois Weibo et relayé par le site Gizchina. Ils représentent le Mi 10. La première image ressemble à celle que vous pourriez voir dans quelques jours sur le site officiel de Xiaomi. Vous retrouvez le smartphone, face avant et face arrière. Deux coloris sont présentés : vert et bleu. À droite des téléphones, une inscription qui confirme que le Mi 10 sera bien compatible 5G.

Quatre capteurs photo à l’arrière et une webcam dans un poinçon

La seconde image est sensiblement la même, hormis le fait que son origine est différente. Il s’agit, visiblement, d’un kakemono ou d’un poster qui sera utilisé en magasin ou pendant la conférence de presse. Vous y retrouvez les mêmes smartphones, les mêmes coloris et les mêmes informations. Grâce à ces deux images, nous obtenons confirmations de quelques informations, outre la connectivité 5G et les deux options colorimétriques.

Le Mi 10 disposera d’un design haut de gamme basé sur deux plaques de verre minéral et d’un châssis en aluminium. Vous pouvez d’ailleurs remarquer les séparations pour les antennes. Les deux plaques de verre sont incurvées sur les tranches latérales, ne laissant que très peu de place au métal sur les côtés. En haut à gauche de l’écran, vous retrouvez la webcam, intégrée dans un poinçon circulaire comme le voulaient les fuites. Enfin, quatre capteurs photo sont présents à l’arrière. Le capteur principal devrait être un modèle 108 mégapixels, informations déjà révélées précédemment. Voilà un design qui répondra agréablement à la fiche technique qui devrait elle aussi être bien lotie.

