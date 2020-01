Xiaomi Mi 10 : un lancement prévu le même jour que le Galaxy S11 (S20)

Xiaomi présentera son prochain flagship, le Mi 10, le même jour que le Galaxy S11 (appelé aussi Galaxy S20). Une rumeur en provenance de Chine affirme que la firme de Lei Jun aurait programmé la conférence de presse du Mi 10 le 11 février prochain. Une indiscrétion elle aussi relayée sur Internet le jour de l’officialisation de la date de la conférence Unpacked de Samsung.

Xiaomi prépare actuellement un nouveau flagship. Nous en avons largement parlé dans nos colonnes. Il s’agit du Mi 10, successeur du Mi 9. Il devrait être accompagné d’une version « Pro ». Les deux téléphones ont fait l’objet de plusieurs rumeurs ces derniers jours, concernant notamment leur batterie et la puissance de leur charge rapide. Ils sont attendus dans les prochaines semaines, afin d’être présents lors du Mobile World Congress qui se tiendra à Barcelone dans la seconde quinzaine de février.

Jusqu’à présent, nous ne savions pas quand le téléphone serait présenté. Un teaser cependant été envoyé par la firme de Lei Jun sur Weibo, le portail de microblogging chinois. Dans ce teaser, relayé par le site CNMO, Xiaomi confirme la date et l’heure de la conférence de presse qui aura lieu à Beijing. Il s’agit du 11 février prochain. L’événement démarrera à 14h30 (heure locale) et durera deux heures.

Même jour que la conférence du Galaxy S20

Double hasard du calendrier : Samsung a fait de même. En effet, nous avons publié plus tôt dans la journée un article à propos de la conférence Unpacked que la firme coréenne organisera pour le lancement du Galaxy S11 (ou Galaxy S20 selon les rumeurs) et de ses deux déclinaisons (Plus et Ultra, pour ne pas faire comme Apple avec les versions Pro et Max de l’iPhone 11). Aujourd’hui, Samsung a confirmé la date : elle aura lieu le 11 février 2019 également, mais de l’autre côté de l’océan Pacifique, à San Francisco.

Le fait que Xiaomi présente son flagship le même jour que la conférence Unpacked de Samsung n’est pas un hasard : c’est fait évidemment exprès pour court-circuiter la grande messe de la firme coréenne. Et ce n’est pas la première fois que Xiaomi interfère avec les conférences de Samsung. En 2019, Lei Jun a organisé une conférence de presse le 20 février pour présenter le Mi 9, pendant que Samsung dévoilait aux États-Unis le Galaxy S10, le Galaxy 10+, le Galaxy S10 5G et le Galaxy Fold. Xiaomi réitère donc. Ne serait-il pas tant pour cette marque de se démarquer justement ?

Source : CNMO