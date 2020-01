Xiaomi Mi 10 Pro : trou dans l’écran, chargeur de 65W et une présentation le 11 février 2020

De nouvelles photos du Xiaomi Mi 10 Pro confirment son design avec un trou dans l’écran. Le smartphone serait officialisé le 11 février 2020 d’après une fuite apparue sur Weibo. Il s’agit ni plus ni moins de la date de présentation des prochains Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra. Le teaser confirme par ailleurs une partie des caractéristiques du mobile à savoir la présence d’un SoC Snapdragon 865, de la 5G, mais aussi d’un capteur photo principal de 108 MP.

Comme tous les smartphones haut de gamme attendus en ce début d’année, le Xiaomi Mi 10 a déjà livré une bonne partie de ses secrets en attendant son officialisation prévue pour le mois prochain. À en croire un poster publié sur Weibo, la date de présentation serait fixée au 11 février 2020. C’est la même date qu’a retenu Samsung pour sa conférence qui sera consacrée à la présentation des Galaxy S20, Fold 2, voire du Z Flip à clapet, environ deux semaines avant l’ouverture du MWC de Barcelone.

Xiaomi Mi 10 Pro : de nouvelles photos confirment l’écran troué

Dans le même temps, des photos d’un déballage ont été dévoilées sur le réseau social chinois avec un design arrière différent de celui du teaser. En façade, on aperçoit un écran troué sur le côté gauche à l’instar des images du Xiaomi Mi 10 qui ont fuité la semaine dernière. On peut également voir que le smartphone est livré avec un chargeur de 65W dans la boîte, soit la puissance maximale supportée par le modèle et qui lui permettrait regagner 100% d’autonomie en à peine une demi-heure.

Lire également : Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro – les prix et les caractéristiques techniques dévoilés avant l’heure

Pour revenir à l’image du teaser (en début d’article), elle présente une apparence inspirée du Xiaomi Mi Mix Alpha avec une bande latérale positionnée à gauche. Celle-ci abrite les capteurs photo et s’étend sur toute la longueur du smartphone. Cette image n’étant pas officielle, il est difficile de confirmer son authenticité, et ce, d’autant plus qu’on note un manque de convergence avec les dernières fuites concernant le design du smartphone. Les premiers rendus officiels viendront nous fixer dans les prochains jours.

Source : Fonearena