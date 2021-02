3,2 milliards de comptes mails en fuite, le Mi 11 arrive, la GeForce 3060 est source de richesse, le récap de la semaine

Xiaomi lève le voile sur le Mi 11, des PC portables suffisent pour miner de jolies quantités d'Ethereum et Cybernews met en ligne la plus grande base de données login/mots de passe… C'est le récap de la semaine.

La grosse actu de la semaine, c'est bien attendu l'arrivée en France du Mi 11, le dernier smartphone haut de gamme de Xiaomi. Fiche technique, spécificités, nos impressions… on vous raconte tout ce qu'il faut savoir sur l'appareil. On a également de quoi faire côté insolite : entre cet Américain qui avale son Airpod en plein sommeil, et des fermes de minage composées uniquement de PC portable, on a vous a conté de belles histoires cette semaine. Enfin, on vous a aussi parlé de cette base de données gigantesques, regroupant plus de 3 milliards de mots de passe volés, et de la fin officielle de l'ancienne version de Microsoft Edge.

Le Mi 11 5G débarque en France

Snapdragon 888, compatibilité 5G, batterie de 4 600 mAh… Le Mi 11 de Xiaomi est sans aucun doute l'un des smartphones les plus attendus de cette année. Au cours d'une conférence ayant eu lieu ce 8 février, le constructeur chinois a officiellement dévoilé son futur flagship. On apprend ainsi que ce dernier dispose de 8 Go de RAM et de 128 ou 256 Go de stockage. Bien que sa batterie est un brin inférieur à celle de son prédécesseur, le smartphone propose un chargeur 55W GaN inclus dans la boîte. Pour l'écran, Xiaomi propose un AMOLED de 6,81″ WQHD+ avec une vitesse de rafraîchissement de 120 Hz. Et pour ce qui est de la photo, on retrouve un capteur principal de 108 MP, un capteur ultra grand-angle de 13 MP (f/2.4), un objectif macro de 5 MP et un capteur à selfie de 20 MP. Le smartphone tournera sur MIUI 12.5.

Attention à ne pas vous endormir avec vos Airpods dans les oreilles…

… sous peine de les gober durant votre sommeil. C'est en effet ce qui est arrivé à ce père de famille américain, qui a pris pour habitude d'écouter de la musique avant de dormir. Lorsqu'à son réveil, il s'est rendu compte qu'il avait beaucoup de mal à déglutir, il s'est rendu avec sa famille aux urgences. “Le médecin gastro-intestinal a déclaré qu'il était extrêmement rare qu'un blocage ne soit pas douloureux ou gravement inconfortable”, explique-t-il. Vous l'aurez deviné, le blocage en question était dû à un Airpod venu se loger dans l'œsophage. Après une endoscopie, il s'avère que l'écouteur fonctionne parfaitement, à ceci près que le micro a été quelque peu endommagé. En 2020, un enfant de 7 ans a lui aussi avalé un Airpod.

Un PC portable + une GeForce RTX 3060 = mine d'or

En seulement un an, le cours de l'Ethereum est passé de 100 à 1300 €. De quoi donner des envies de miner à certains, d'autant que l'opération peut se faire de chez soi sans avoir besoin d'acheter des puces spécialisées extrêmement chères, comme le Bitcoin. Certaines fermes de minages sont ainsi constituées uniquement de PC portables, dont la plupart sont équipées d'une Geforce RTX 3060. Au prix de 16 700 € l'investissement pour 20 ordinateurs, et en prenant en compte le cours actuel de l'Ethereum, il est possible de générer plus de 64 000 € par an. L'investissement initial sera ainsi remboursé en seulement trois mois.

Cybernews publie 3,2 milliards de mots de passe

C'est sans doute l'une des plus grosses bases de données jamais constituées reprenant des paires login/mots de passe. Baptisée COMB pour Compilation of Many Breaches, cette dernière reprend en fait les résultats de nombreuses attaques pour les combiner en un seul bloc. Cybernews a ainsi développé un moteur de recherche permettant de vérifier si votre adresse mail figure parmi la liste des comptes corrompus. Par mesure de sécurité, celui-ci ne dévoile ni le mot de passe ni le compte associé, et se contente de conseiller de changer chaque identifiant relié à l'adresse. Si vous constatez que vous faites partie des victimes, on ne peut que vous recommander de suivre nos conseils pour choisir des mots de passe plus sécurisés.

Faites vos adieux à Edge Legacy

Il est temps de laisser place à la nouvelle version Chromium Edge lancée au début de l’année dernière. Tous les utilisateurs restés sur la version précédente du navigateur devront obligatoirement passer sur cette dernière. En effet, le 13 avril prochain, Microsoft déploiera une mise à jour de Windows 10 qui supprimera l'ancien Edge et installera la version basée sur Chromium. Si vous disposez de la version 1803 du système d'exploitation, Microsoft a déjà dû vous imposer l’installation du nouveau navigateur. Les détenteurs des 1809, 1903, 1909, 2004 et 20H2 verront à leur tour leur navigateur remplacé par Chromium Edge.

Nos tests de la semaine

Cette semaine, la rédac' a mis la main sur un smartphone enroulable, un PC portable à deux écrans et, bien sûr, le dernier-né de Xiaomi. L'Oppo X 2021 n'est pas pour tout de suite, mais il montre que la firme sait faire preuve d'innovation. Le prototype fonctionne sur la base d'un écran OLED qui s'enroule et se déroule. Cette technologie fait que l'appareil est lourd et épais, mais permet une transition fluide et étonnante entre les deux modes. Le Zenbook Duo 15 d'Asus bénéficie de la puissance du Core i7 et d'une dalle 14” d'une excellente qualité. En revanche, il faudra du temps pour s'habituer à son clavier. Le tout est disponible à partir de 1799€. Enfin, l'autonomie du MI 11 est plus que correcte, la puissance est au rendez-vous et les photos sont d'une qualité impressionnante. Toutefois, l‘évolution est moindre par rapport à son prédécesseur, et le prix peut décevoir de la part de Xiaomi : 999 €.