GeForce RTX 3060 : l’Ethereum est si haut que miner sur PC portable devient ultra-lucratif

Les “fermes” d'Ethereum se fournissent en PC portables dotés des dernières cartes graphiques GeForce Nvidia RTX 3060, sur fonds de flambée du cours de l'Ethereum et de pénuries chroniques de cartes graphiques.

Et si on vous disait que vous pouvez miner de l'Ethereum, à la maison, avec votre PC gamer voire même votre PC portable ? Le mining consiste dans le contexte des cryptomonnaies à abattre le calcul nécessaire au fonctionnement de la blockchain. En échange de cette mise à disposition de ressources, le système débloque de petites quantités d'Ethereum. or, ce qui est intéressant, c'est que ces quantités ne suivent pas les cours.

Si vous suive l'actualité économique vous savez qu'en l'espace d'un an, on est passé d'un cours de 1 ETH = 100 € à plus de 1 300 € aujourd'hui. Ce qui, forcément, change la donne pour les mineurs quelque soit leur niveau et ambition. Il devient en tout cas plus facile de générer davantage que les coûts énergétiques du minage proprement dit et l'amortissement du matériel.

Miner de l'Ethereum devient très intéressant, même avec un PC portable

A l'inverse du Bitcoin dont le mining requiert l'emploi de puces dites ASIC (Application-specific integrated circuit), très chères qui sont exclusivement dédiées à cette tâche, l'Ethereum peut être miné avec de simples cartes graphiques. Le problème, c'est que les stocks ne sont pas légion. Alors comme le cours est très haut, certains n'hésitent plus à acheter des PC portables en volume, et à les utiliser directement dans leur ferme.

Le site TechARP partage ainsi des images de fermes Ethereum… entièrement constituées d'ordinateurs portables. Les modèles les plus populaires semblent être ceux qui embarquent une carte GeForce RTX 3060. Les mineurs partagent leurs astuces pour optimiser autant que possible le refroidissement de ces machines. Le site TechARP continue avec une estimation du retour sur investissement.

Le site se base sur un ordinateur populaire doté d'une RTX 3090 qui est vendu 6499 Yuan (environ 835 euros). Pour une ferme qui compte une vingtaine d'appareils, on a donc un investissement de 16 700 euros. Or, un test de mining, repris par le site, donne les résultats suivants :

0,000265045 ETH par heure

0,00636108 ETH par jour

0,1908324 ETH par période de 30 jours

2,3217942 ETH per période de 365 jours

Avec 20 machines, cela donne donc :

0,0053009 ETH par heure

0,1272216 ETH par jour

3,816648 ETH par période de 30 jours

46,435884 ETH per période de 365 jours

Ce qui donne en euros au cours actuel de 1 379,75 € :

7,31 € par heure

175,53 € par jour

5 266,02 € par période de 30 jours

64 069,91 € par période de 365 jours

Autrement dit les 16 700 euros d'investissement peuvent à l'heure actuelle être remboursés en un peu moins de trois mois. Ce qui ne devrait pas aider à régler le problème de la pénurie de cartes graphiques. Et risque même de rendre les PC portables gaming très difficiles à obtenir.

Source : TechARP