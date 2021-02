Microsoft va remplacer son application Edge Legacy par le nouveau Edge avec la mise à jour Windows 10 d'avril 2021. Les utilisateurs qui ne sont pas encore passés à Chromium Edge devront finalement faire une mise à jour le 13 avril.



Microsoft a introduit la nouvelle version Chromium Edge au début de l’année dernière. Depuis, certains utilisateurs possédaient toujours l’ancienne version sur leur ordinateur, mais celle-ci devrait disparaître grâce à la nouvelle mise à jour du 13 avril. Rappelons que l'an dernier, à moins de forcer la désinstallation de l’ancienne application, il était impossible de supprimer Microsoft Edge du système.

Le 13 avril, Microsoft publiera donc une mise à jour de sécurité pour Windows 10 qui supprimera l'ancien Edge et, à condition qu'il ne soit pas déjà installé, installera la version du navigateur basée sur Chromium. La mise à jour affectera les versions 1803, 1809, 1903, 1909, 2004 et 20H2 de Windows 10. La mise à jour mensuelle cumulative de sécurité de Microsoft Windows 10 désinstallera la version originale d'Edge et la remplacera par la nouvelle. Comme il s’agit d'une mise à jour obligatoire, il n'y a donc pas moyen de la contourner.

Clap de fin en avril pour Microsoft Edge Legacy

De plus, comme prévu, le 9 mars 2021, le support de Microsoft Edge Legacy sera interrompu, ce qui signifie l'arrêt des mises à jour pour le navigateur. Si vous avez déjà forcé la désinstallation de Edge, la société ne réinstallera pas le navigateur. Au lieu de cela, la mise à jour supprimera simplement l'ancien Edge de votre machine.

Si vous disposiez de la version 1803 de Windows, Microsoft a déjà dû vous imposer l’installation du nouveau navigateur. En conséquence, nous avions pu découvrir que Edge a été installé chez 600 millions d’utilisateurs, selon Microsoft. Depuis sa création, le géant américain s'est efforcé d'apporter au nouveau navigateur toutes les fonctionnalités très appréciées de l'ancien Edge et d’améliorer sa sécurité.

En effet, l’été dernier, Microsoft Edge a été sacré meilleur navigateur anti-phishing, devant Chrome ou Firefox. Si vous n’avez pas encore essayé Chromium Edge, il n’est pas trop tard pour se lancer. Avec la suppression obligatoire de Microsoft Edge Legacy, vous devrez inévitablement passer à la nouvelle version du navigateur dans les prochains mois lorsque vous recevrez la mise à jour.