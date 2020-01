AirPods : un enfant de 7 ans finit à l’hôpital après avoir avalé un écouteur

Les Airpods d’Apple, un super cadeau de Noël, à condition de les garder dans les oreilles. Un enfant de 7 ans a malencontreusement avalé l’un des écouteurs sans fil. Les parents l’ont immédiatement conduit à l’hôpital pour procéder à des examens. Les jours du garçon ne sont pas en danger.

Tout se passait en bien en Géorgie aux Etats-Unis. Kiara Stroud venait de gâter son garçon, avec un iPhone flambant neuf accompagné d’une paire d’AirPods Pro. La fête battait son plein, jusqu’au moment où l’enfant de 7 ans manque de s’étouffer. Il vient d’avaler malencontreusement l’un des écouteurs. « Il m’a dit qu’il le tenait dans sa bouche depuis un moment quand il l’a avalé », raconte la maman.

La famille fonce illico presto aux urgences pédiatriques de l’hôpital Atlanta Egelston. À leur arrivée, les médecins sont estomaqués (sans mauvais jeu de mot) et peinent à croire les parents. Seulement, le scanner aux rayons X révèle effectivement la présence d’un corps étranger dans l’estomac du garçon, ressemblant bizarrement à un écouteur de la marque à la pomme.

Précision amusante, la docteure qui s’était occupée de l’enfant était un peu désemparée car elle ne savait pas ce qu’était un Airpod : « Un Airpod ? Vous savez, c’est plutôt unique. Je n’en ai jamais entendu parler », confiait-elle à Kiara Stroud. Comment se débarrasser et évacuer l’AirPod ? Voilà la question qui embarrassait les parents. Pour les docteurs, pas d’inquiétude à avoir. Le AirPod finirait par être évacuer naturellement, direction les toilettes. Pas sûr que la garantie couvre ce genre de mésaventure en revanche…

Une chance pour cette enfant qui était angoissé à l’idée que sa mère se connecte à l’écouteur encore présent dans son ventre : « Maman, je ne veux pas mon nouveau téléphone, je ne veux pas être près de lui, je ne veux pas qu’il se connecte et commencer à jouer de la musique ». Cette histoire, qui certes se finit bien, rappelle qu’il peut être dangereux d’offrir des écouteurs sans fil aux plus jeunes. L’année prochaine, les parents opteront probablement pour un bon vieux casque filaire.

Source : PhoneArena

A 7 y/o boy got some AirPods for Christmas & a couple days later – he accidentally swallowed one! It’s still in his stomach now bc doctors said it’s best to let it come out on its own. You’ll only see this family’s exclusive story on Ch2 Action News. Tune in at 4 & 5pm pic.twitter.com/5n0FR6Kwoz

— Tyisha Fernandes (@TyishaWSB) December 31, 2019