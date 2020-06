Edge : Windows 10 impose l’installation du nouveau navigateur de Microsoft

Edge arrivera sur votre PC, que vous le vouliez ou non. Microsoft a en effet indiqué que cette nouvelle version du navigateur serait installée par défaut dans la prochaine mise à jour de Windows 10. Ce n’est pas une mauvaise chose, tant le nouveau navigateur est meilleur que l’ancien.

La nouvelle version d’Edge basée sur Chromium se fera une place sur votre ordinateur Windows, que vous le vouliez ou non. En effet, Microsoft a annoncé qu’une mise à jour Windows Update remplacerait automatiquement le vieux navigateur Edge par le nouveau. Une décision logique pour la firme de Redmond, qui mise beaucoup sur Edge 2020.

Tous les utilisateurs disposant de la version 1803 de Windows ou plus récente recevront cette mise à jour obligatoire. L’ancien Edge disparaîtra au profit du nouveau. Plus que le logo qui change, c’est le fonctionnement profond du navigateur qui est revu. Pas de panique cependant, puisque tous vos réglages sur Edge seront transférés sur cette nouvelle version. L’installation était déjà poussée par la firme de Redmond depuis janvier, mais seules les versions récentes de Windows 10 en bénéficiaient et il était toujours possible de la bloquer.

Edge doit redorer le blason de Microsoft

Edge 2020, sorti en janvier, est basé sur le moteur Chromium, le même que Google Chrome. Dans les faits, cela signifie qu’il fonctionne de la même façon et qu’il est possible d’installer des extensions Chrome sur Edge. Plus encore, Edge se veut plus rapide que son concurrent et également mieux intégré à Windows 10. Microsoft n’a jamais caché son objectif de faire disparaître l’ancienne version d’Edge pour celle-ci, c’est maintenant chose faite.

Pour rappel, Microsoft Edge était un nouveau navigateur arrivé avec Windows 10 en 2015. Il visait à remplacer l’auguste Internet Explorer et faire oublier sa réputation désastreuse. Mais Edge n’a jamais réellement séduit les utilisateurs, ne dépassant jamais les 7% de parts de marché. Edge Chromium ne fait pas mieux aujourd’hui (un peu plus de 4% de parts de marché) mais reste très jeune comparé à ses concurrents. Il sera de plus en plus poussé par Microsoft, qui vise à en faire un navigateur totalement intégré à son système d’exploitation. Pas de chance, Google Chrome, basé sur le même moteur, en profite également.

Source : Microsoft