Test Asus Zenbook Duo 14 (2021) : un PC portable à 2 écrans pour 2 fois plus de plaisir

Nous avons testé l'un des derniers nés d'Asus, le Zenbook Duo 14″ (version 2021). Si laptop ne rime que très rarement avec innovation, certains noms sortent du lot. Asus en fait partie, comme le montre ce PC portable qui se dote d'un double écran tactile, et profite au passage d'un processeur Intel de 11e génération.

Le Zenbook Duo (UX482), déclinaison grand public du Zephyrus Duo ciblant les gamers, est un laptop de 14” dont la particularité est d'intégrer non pas un, mais deux écrans tactiles. L'appareil profite par ailleurs de 32 Go de RAM et palpite à l'aide d'un processeur Intel de 11e génération. Présenté lors du CES 2021 « ALL DIGITAL », ce Zenbook Duo propose une alternative très intéressante aux laptops plus conventionnels qui saura moderniser et faciliter de nombreux points de votre utilisation au quotidien.

Notre test en vidéo du Zenbook Duo

Prix et disponibilités

Le Zenbook Duo 14 d'Asus sera commercialisé en France à partir de mars 2021. Le PC portable est proposé à partir de 1799 € dans sa version 8 Go de RAM. Voici les prix des différentes configurations :

• Core i7 1165G7 / 16 Go de RAM / stockage 1 To SSD / GPU intégré (Intel Iris X) = 1 799 €

• Core i7 1165G7 / 16 Go de RAM / stockage 1 To SSD / GPU MX 450 2Go = 1 999 €

• Core i7 1165G7 / 16 Go de RAM / stockage 512 Go SSD + OPTANE 32 Go / GPU MX 450 2Go = 1 999 €

• Core i7 1165G7 / 32Go de RAM / stockage 1 To SSD / GPU MX 450 2Go : 2 499 €

Fiche technique du Zenbook Duo 14 (2021 – UX482)

Asus Zenbook Duo 14 (2021) Ecran - IPS tactile 14,0 pouces

- FHD (1920 x 1080) 16:9 400 nit

- sRGB : 100 %

- Homologué Pantone

- ratio taille écran/surface totale : 93 % Dimensions 16,9 x 32,3 x 22,2 mm Poids CPU Intel Core i7-1165G7 (11th Gen) GPU Intel Iris Xe Graphics ou Nvidia MX450 (selon version) RAM 8Go, 16Go ou 32Go LPDDR4X (selon version) Stockage 512 Go ou 1 To (selon version) Autonomie - 6/7h en performances maximales

- 17/18h en économie d'énergie

- adaptateur 65W fourni (charge complète en 2h) Connectique - 2 x USB-C

- 1 x USB-A

- 1 x HDMI 2.0

- 1 x mini-Jack 3,5mm TRRS

- 1 x slot carte Micro-SD Connectivité - Wi-Ffi 6 802.11 (ax)

- Bluetooth 5.0 Accessoires fournis - Stylet

- Housse de transport

- Rehausseur

Contenu de la boite et design : un pas dans le futur

Le Zenbook Duo UX482, en plus d’être très original comme vous pourrez le découvrir un peu plus tard dans ce test, ne vient pas seul. Vous y trouverez évidemment le chargeur secteur USB-C permettant de délivrer jusqu'à 65W, mais surtout pléthores d'accessoires pour venir compléter le laptop. L'appareil est tout d'abord accompagné d'une housse de protection en similicuir aux surpiqures oranges très élégantes. Un stylet Asus Pen SA201H est également fourni. Ses deux boutons permettant de simuler un clic droit ou gauche. Enfin, on profite d'un « rehausseur », qui vient se coller sous l'ordinateur, afin de le relever et optimiser le flux d'air en dessous.

Fermé, le Zenbook Duo UX482 n'a peut-être rien d'extraordinaire. Le capot est recouvert d'un aluminium bleu foncé au brossage circulaire, sur lequel le logo Asus vient prendre place. En dessous de l'appareil, on retrouve plusieurs zones poinçonnées, qui abritent les haut-parleurs stéréo, ainsi qu'un espace de ventilation et deux longs patins en caoutchouc qui maintiendront sans soucis l'appareil en place sur un bureau. La tranche gauche du Zenbook Duo nous offre les premières connectiques : un port HDMI 2.0, ainsi que deux ports USB Type-C prenant en charge la technologie Thunderbolt4 pour la recharge et le transfert de données. Sur la tranche droite, on découvre un port USB-A, une prise mini-jack 3,5 mm en TRRS permettant d'y brancher un combo casque/micro et, surprise et assez rare pour être mentionné, un port pour carte microSD.

En ouvrant l'ordinateur, on se confronte à quelque chose de peu commun : la tranche basse de l'écran crée un support pour surélever l'ordinateur de sorte à maximiser le flux d'air. Sentir l'écran buter contre la table et devoir « forcer » un peu l'ouverture est quelque peu déroutant lors de la première utilisation.

Passé l'appréhension de cette première ouverture, le Zenbook Duo nous dévoile ses deux dalles ainsi que son ensemble clavier/trackpad. Sur la partie haute, on découvre donc la dalle principale de 14” offrant une résolution FHD+ de 1920 par 1080 pixels, surmontée par une webcam 720p et d'un capteur de reconnaissance faciale permettant l'activation de Windows Hello. Juste en dessous de la dalle, sur des charnières qui le soulèvent lors de l'ouverture, on ne peut que remarquer le fameux « screenpad+ ». Il s'agit d'un mini-écran de 1920 par 515 pixels qui offre bon nombre de fonctions innovantes et pratiques. Chose à noter, l'inclinaison de ce dernier n'est pas réglable et se contente de l'unique position dont il a été doté.

Sous cet écran, on retrouve un clavier au format « Ten Key Less » équipé de touches chicklet. Et à la droite de ce dernier, un minuscule trackpad très déroutant lorsqu'on est habitué aux “immenses” trackpads proposés aujourd'hui. Même si l'on comprend aisément que le choix de réduire le trackpad a été compensé par l'ajout du tactile sur les deux dalles, il reste encore à ce jour nettement plus aisé d'utiliser un trackpad que des écrans tactiles sur PC. Un point négatif en somme, et nous ne pouvons donc que recommander l'utilisation d'une souris physique pour plus de confort. Néanmoins, pour les fans absolus du trackpad, il est tout à fait possible d'utiliser le Screenpad + en tant que tel, via une option implémentée par Asus. Dès lors, ce dernier devient l'un des plus grands touchpads disponibles sur le marché.

Côté dimensions, le Zenbook Duo reste, malgré ses deux écrans, relativement fin et transportable facilement. 222 millimètres de long pour 324 millimètres de large et 16,9 millimètres d'épaisseur. Un beau bébé de 1,6 kg, qui saura cependant rester discret grâce à son look très sobre.

Écrans : avec un S pour deux fois plus de plaisir

Les deux dalles IPS du Zenbook Duo offrent donc une belle définition FHD+ de 1920 x 1080 pixels pour la partie 14”, et de 1920 x 515 pixels pour le Screenpad+, l'ensemble couvrant 100% de l'espace colorimétrique sRGB. Ces écrans sont d'ailleurs dotés de la certification « Pantone Validated », ce qui permettra de vous assurer une belle correspondance de couleurs à l'impression si vous êtes graphistes par exemple. Ils profitent également de la technologie TÜV Rheinland, qui assure une faible émission de lumière bleue.

Dans l'absolu, les couleurs sont vives et fidèles, l'écran est précis dans sa restitution. Seul point à noter : de base, le Screenpad+ est en mode d'économie d'énergie, réduisant de fait sa luminosité maximum. Il faudra donc penser dans les options de ce dernier à la désactiver pour obtenir une belle harmonie entre les deux écrans, surtout lorsque vous le PC est branché sur secteur.

Côté tactile, rien à redire : les deux dalles répondent bien et sont précises dans leur reconnaissance du toucher. On a donc là un très bon combo d'écrans qui saura répondre à tous les besoins.

Asus Screenpad + : le petit plus qui en fait beaucoup plus

Asus semble très confiant, tant bon nombre de ses nouveaux laptops intègrent cette technologie depuis quelques années. Le Screenpad+ est un petit écran secondaire qui se surélève lors de l'ouverture du capot grâce à sa charnière « Ergolift AAS Plus ». L'idée derrière cet écran secondaire est d'améliorer et faciliter certaines actions de votre workflow.

Il vous sera tout à fait possible d'y positionner des fenêtres en 2/3 ou 1/3, afin d'occuper l'espace nécessaire. Vous pourrez aussi y décaler certaines applications comme votre lecteur de musique ou une vidéo pour pouvoir consulter ces derniers sans qu'ils occupent de l'espace sur votre écran principal.

Vous pouvez par exemple, si vous travaillez sur la suite Adobe, glisser votre barre d'outils Photoshop ou votre timeline Première Pro, afin de profiter d'une navigation bien plus fluide et naturelle qu'avec les méthodes « classiques ».

Asus a pris soin d'ajouter de nombreuses fonctionnalités très intéressantes et pratiques, comme une zone d'écriture sur laquelle vous pouvez tout simplement utiliser votre doigt ou votre stylet pour prendre des notes manuscrites, mais également, deux applications très pratiques « Quick Key » et « Number Key ». La première vous permettra d'enregistrer des macros et d'y avoir accès rapidement. De base, les standards sont d’ores et déjà intégrés : Copier, Coller, tout sélectionner, rechercher, annuler… La seconde vous donnera la possibilité de simuler un pavé numérique pour combler l'absence de ce dernier.

À l'utilisation, le Screenpad+ est un réel plaisir. Seul petit bémol, cité précédemment, son manque de luminosité dû à son inclinaison. Passé outre ce dernier, on se prend rapidement au jeu d'utiliser directement les raccourcis préenregistrés dans Quick Key qui sont réellement lisibles et accessibles. C'est de loin l'une des fonctionnalités que nous avons le plus appréciées, mais également de tenter différentes configurations d'affichages pour améliorer son confort d'utilisation.

Vous pouvez également enregistrer des groupes de tâches incluant un ou plusieurs logiciels, et y accéder rapidement en les ouvrant sur le Screenpad + d'un seul clic. Pratique également pour démarrer la journée avec tous vos logiciels les plus utiles.

Passons rapidement sur le Control Panel Setting, qui offre une compatibilité avec plusieurs logiciels de la suite Adobe : Première Pro, After Effects, Photoshop et Illutrator. Vous pourrez donc très rapidement assigner des fonctions et raccourcis qui viendront renforcer votre efficacité. Pour finir, le Screenpad+ vous permettra, grâce à un bouton dédié, de déplacer les fenêtres d'un écran vers l'autre tout en les redimensionnant dynamiquement.

En bref, ce Screenpad+ est une proposition forte et vraiment intéressante. Ce qui semble être un simple gadget rend pas mal de tâches, habituellement rébarbatives, simples, rapides et accessibles.

Les concessions faites sur les dimensions de la partie clavier sont certes quelque peu déroutantes au premier abord. Mais une fois l'habitude prise de travailler avec deux écrans et les fonctionnalités offertes par Asus bien implémentées dans notre méthode d'utilisation, l'ensemble se révèle réellement agréable.

Son… Ou plutôt bruit

Parlons quelque peu des haut-parleurs de ce Zenbook Duo UX482. Signés Harman/Kardon, nous nous attendions à quelque chose d'équilibré et de précis dans sa restitution. Déception : les aigus sont très criards, les basses quasiment imperceptibles et à plein volume, on frôle la saturation. C'est clairement l'un des points les plus négatifs de cet ordinateur. La restitution est hasardeuse dans son équilibrage et mérite, si vous souhaitez améliorer un peu l'ensemble, de passer par une petite égalisation.

Clavier : c'est pas la taille qui compte ?

Le Zenbook Duo est équipé d'un clavier de type chicklet offrant une course très agréable, là n'est pas le problème. Comme cité précédemment, le souci principal de ce clavier est sa disposition quelque peu déroutante. Le trackpad venant prendre place vers la droite du clavier invite régulièrement à repositionner ses mains correctement lors des premières utilisations. Les doigts cherchant les flèches directionnelles se retrouvent régulièrement sur les boutons clic droit/gauche par erreur. Notons également la taille des touches relativement restreinte. Tous ces soucis d'ergonomie sont évidemment dus au Screenpad + qui vient manger un immense espace de la partie basse du clavier. Cependant, ce n'est qu'une question de temps d'adaptation afin de s'habituer à la frappe sur ce Zenbook Duo et en dompter le clavier.

Petit ajout intéressant, deux touches de ce clavier sont directement liées au Screenpad+. La première permettant d'allumer ou d'éteindre ce dernier, et l'autre, bien plus utile, offrant la possibilité d'un seul appui de migrer toutes ses applications ouvertes d'un écran à l'autre, et inversement. Passer de l'un à l'autre devient donc très rapide. Une fonctionnalité vraiment pratique, en somme.

Hardware : presque un monstre

Le Zenbook Duo UX482 est l'un des premiers ordinateurs équipés de la 11e génération de processeurs proposés par Intel, ici le Intel Core I7-1165G7, un Quad-core cadencé à 2,8 GHz (4,7 GHz en Turbo). Ce processeur est ici épaulé par 32 Go de Ram LPDDR4X, mais le modèle se décline en versions moins puissantes, respectivement équipées de 8Go et 16Go. Pas de puce graphique ici, tout est directement géré par Intel grâce à la technologie Iris Xe. Côté stockage, c'est tout bon, puisqu'on a droit à un SSD M.2 NVMe de 1 To.

Vous l'aurez sûrement compris, étant la déclinaison grand-publique du Zéphyrus, il ne faut pas s'attendre à des performances graphiques ahurissantes. Les jeux les plus gourmands sont à proscrire. Cependant, l'ensemble i7-1165G7 / 32Go de RAM offre de belles performances en applicatif. Les créatifs, par exemple, ne rencontreront pas de souci majeur pour utiliser divers logiciels de graphisme. L'ensemble tournera sans trop de problèmes. Cela reste plus discutable pour le montage vidéo. Mais dans l'ensemble, la nouvelle architecture Iris Xe offre de très belles performances qui sauront répondre à vos besoins.

Comme nos benchmarks le montrent, le Zenbook Duo UX482 offre des performances bien supérieures à un laptop standard. L'ajout d'une puce NVIDIA 2070 ou 2080 aurait pu tout à fait le transformer en un monstre de puissance. Notez cependant qu'il existe une version plus performante graphiquement parlant, équipée d'une puce Nvidia GeForce MX450 que nous n'avons pas pu tester à ce jour. Les plus avides en performances pourront s'orienter vers la version pro de la gamme.

Mais que ce soit en applicatif ou en multimédia, le Zenbook Duo UX482 s'en sort extrêmement bien. Le PC requiert moins de 5 secondes pour un démarrage standard. La sortie de veille est instantanée. Nous n'avons rencontré aucun souci de fluidité durant toute notre phase de test.

Côté batterie, nous avons là un accumulateur de 70Wh qui, en mode performances optimales, n'aura pas de soucis à tenir 6/7h. Pour les plus économes, Asus annonce une durée de vie de 17 heures. Celle-ci se vérifie, et se dépasse même : il nous a été possible d'utiliser le Zenbook Duo durant 18 heures, avec une utilisation polyvalente impliquant du traitement de texte, quelques visio, et de la navigation web avec visionnage de contenus vidéo. Néanmoins, pour arriver à une telle autonomie, il aura été nécessaire de désactiver le deuxième écran et de réduire la luminosité au minimum, ce qui fait perdre son sens au concept même de cet ordinateur. Pour ce qui est de la recharge, il faudra être quelque peu patient, l'adaptateur 65W mettra quasiment deux heures pour recharger entièrement la batterie.

Petit point connectivité pour terminer, vous aurez là tout ce qu'il vous faut au quotidien : Wi-fi 6 (ax), Bluetooth 5.0, et si vous connectez un hub sur l'un des ports USB-C, vous pourrez évidemment vous connecter en Ethernet.

Refroidissement

La charnière relevant le Screenpad+ aura, en plus de faciliter la lisibilité et l'accessibilité à ce second écran, un rôle d'optimisation de l'airflow. Combiné à la surélévation de l'écran à l'ouverture, l'ensemble assure des températures maîtrisées lors d'une utilisation standard. Attention, cependant : si vous sollicitez trop les performances, il reste tout de même des risques d'étranglement thermique qui viendraient affecter les performances du processeur.

Conclusion

De très bonnes performances, un design convaincant, deux écrans de qualité et une multitude de fonctionnalités bien pensées par Asus. Ce Zenbook Duo 14” est réellement surprenant. Il n'est évidemment pas exempt de défauts. Le son ou l'ergonomie du clavier en sont quelques exemples. Mais ces points sauront s'éclipser, tant les fonctionnalités permises par le Screenpad + permettent d'optimiser sa méthode de travail.

Il sera capable de répondre aux demandes des créatifs cherchant un ultraportable efficace. Attention cependant à l'absence de puce graphique aux performances solides : se rabattre sur la version pro du Zenbook Duo semble plus pertinent si vous avez besoin de plus de puissance.

Asus fait dans cette nouvelle version du Zenbook Duo une proposition forte et innovante qui, malgré quelques points d'améliorations à considérer pour de prochaines versions, promet de belles choses pour l'avenir du Laptop. Les défauts cités dans ce test ont plus vocation à ouvrir des pistes d'améliorations pour des versions futures des Zenbook duo que de réellement dénigrer le produit qui, à ce jour, restent l'un des ultraportables les plus innovants du marché.