Vos logins et mots de passe font peut-être partie de cette fuite massive de 3,2 milliards de comptes

Des pirates viennent de mettre en ligne une base de donnée de 3,2 millards de comptes volés. Baptisée COMB, cette fuite est l'une des plus massives de ces dernières années. Il est possible de vérifier la présence de votre email dans le fichier. Voici comment savoir si votre sécurité est menacée.

Nos confrères de CyberNews viennent de mettre en ligne l'une des plus grosses bases de données contenant des paires de login et mots de passe volées lors de diverses attaques de firmes comme Netflix et LinkedIn. Baptisée COMB pour Compilation of Many Breaches, cette fuite de donnée n'est donc pas issue d'un piratage inédit, mais compile de nombreux piratages passés.

CyberNews a construit un moteur de recherche autour de la fuite pour vérifier, un peu à la manière du site HaveIBeenPwned, si votre email fait partie de la fuite. Par sécurité, le moteur de recherche ne vous dit pas exactement quel compte est concerné – et se contente de vous recommander de modifier tous les mots de passe associés à votre adresse email.

Comment savoir si votre compte fait partie de la fuite massive

Bien sûr, il est fortement conseillé de ne pas prendre la présence de votre email dans cette base à la légère. L'accès à l'un de vos comptes, que ce soit un compte de réseau social, celui de votre adresse email, ou d'un service en lien avec votre entreprise peut donner accès à des pirates à des données ou des systèmes extrêmement sensibles.

Récemment par exemple, un hacker a ainsi réussi à pirater l'approvisionnement en eau d'une ville de Floride, et a tenté de l'empoisonner en prenant contrôle de la régie d'eau et en ajoutant du désinfectant à des niveaux dangereux pour la santé humaine.

L'histoire ne le dit pas précisément, mais ce type d'accès frauduleux est souvent la conséquence du piratage de comptes d'employés. Alors comment se protéger ?