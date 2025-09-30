Xiaomi frappe fort : son nouveau 15T Pro déjà à -20 %, mais pas pour longtemps !

Pour lancer son 15T Pro, Xiaomi sort l’artillerie lourde : un smartphone premium, conçu avec Leica et boosté à l’IA, disponible dès maintenant avec jusqu’à 20 % de réduction. Attention, l’offre se termine le 31 octobre.

Découvrir le Xiaomi 15T Pro à prix réduit

Xiaomi ouvre la rentrée en grande pompe avec la sortie de sa série 15T, emmenée par le tout nouveau Xiaomi 15T Pro. Pour célébrer ce lancement, la marque offre :

Une remise immédiate de 100 €

Jusqu’à 100 € de bonus reprise

20 € de réduction avec un coupon affiché sur le site

Une opportunité rare de s’équiper dès maintenant d’un smartphone qui combine puissance, autonomie et photographie professionnelle.

Design affûté, écran géant, batterie endurante et processeur dernière génération : Xiaomi met la barre haut et affiche clairement ses ambitions face aux cadors du marché.

Quand Xiaomi s’associe à Leica pour réinventer la photo mobile

L’un des atouts majeurs du Xiaomi 15T Pro, c’est son partenariat renforcé avec Leica. Le smartphone embarque un triple module photo composé d’une caméra principale de 50 Mpx avec objectif Summilux, d’un ultra-grand angle de 12 Mpx et surtout d’un téléobjectif Pro Leica capable d’un zoom optique 5x, extensible jusqu’à 100x. Résultat : des clichés précis, riches en couleurs et parfaitement exploitables même en basse lumière. Le mode Photographie de rue, pensé pour capturer l’instant, donne un cachet particulier aux scènes du quotidien.

Côté performances, le Xiaomi 15T Pro se veut tout aussi musclé. Sous son boîtier raffiné, il embarque le nouveau processeur MediaTek Dimensity 9400+, gage de rapidité et de fluidité dans toutes les situations. S’ajoutent le système HyperOS et les fonctions d’intelligence artificielle intégrées via Google Gemini, qui permettent de générer du contenu, d’analyser des images ou encore de rechercher instantanément ce qui apparaît à l’écran. Une alliance de puissance et d’intuitivité qui fait toute la différence.

L’endurance suit le même niveau d’exigence. Sa batterie de 5 500 mAh assure une autonomie confortable et profite d’une recharge ultra-rapide : 90 W en filaire, 50 W sans fil. En moins d’une heure, le smartphone retrouve 100 % de batterie, de quoi éliminer toute angoisse liée à la panne sèche. Quant à l’écran AMOLED de 6,83 pouces, il impressionne par sa fluidité (144 Hz), sa luminosité (3 200 nits) et son confort visuel certifié, idéal pour un usage intensif.

Une remise limitée dans le temps

Avec ce 15T Pro, Xiaomi confirme son ambition de s’imposer dans le très haut de gamme. Alliant photographie Leica, intelligence artificielle et autonomie longue durée, il a tous les arguments pour séduire les utilisateurs les plus exigeants.

Et pour accompagner son lancement, rappelons que le Xiaomi 15T Pro bénéficie de plusieurs offres !

Pendant quelques jours, il est en effet disponible pour 903 € au lieu de 1003 €, mais ce n’est pas tout ! En prime, Xiaomi vous propose jusqu’à 100 € de bonus reprise et 20 € de remise supplémentaire avec un coupon à récupérer sur la boutique Xiaomi. Attention, les offres sont valables uniquement jusqu’au 31 octobre prochain (inclus). Passé ce délai, le smartphone retrouvera son prix standard. Alors si vous êtes intéressé, on vous conseille d’agir avant que cette fenêtre de tir se referme !

Profiter du Xiaomi 15T Pro à prix réduit

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Xiaomi.