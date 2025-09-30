Xiaomi 15T Pro : Leica et IA au rendez-vous, déjà en promotion chez SFR !

Leica dans la poche, IA partout et un tarif déjà raboté : le Xiaomi 15T Pro n’a pas attendu pour se montrer sous son meilleur jour. SFR frappe fort avec une offre sous la barre des 50 € jusqu’au 23 octobre.

Profiter du Xiaomi 15T Pro à 49€

Le Xiaomi 15T Pro vient de sortir et il ne passe pas inaperçu ! Pas besoin d’attendre plusieurs mois pour voir son prix baisser : chez SFR, il profite déjà d’une offre exceptionnelle. Pour célébrer sa sortie, SFR le propose en effet à 49 € puis 8 €/mois pendant 24 mois, après déduction d’une offre de remboursement de 80 €.

Deux conditions pour profiter de l’offre : souscrire au forfait 350 Go et opter pour le paiement échelonné. Attention, l’opération se termine le 23 octobre !

Leica et intelligence artificielle, un duo qui change l’expérience

Le premier atout majeur du Xiaomi 15T Pro, c ‘est son partenariat avec Leica. La triple caméra professionnelle signée par la marque allemande associe un grand angle de 50 mégapixels, un téléobjectif x5 et un ultra grand-angle de 12 mégapixels. Grâce à cette configuration, l’utilisateur profite d’une polyvalence inégalée : de la photo de paysage aux portraits détaillés, en passant par des zooms jusqu’à x20, chaque prise de vue gagne en précision et en fidélité.

Mais la force du smartphone ne tient pas seulement au matériel. L’intelligence artificielle intégrée via Xiaomi HyperOS 3 et Xiaomi AI sublime chaque cliché en temps réel. L’optimisation automatique des couleurs, des contrastes et de la luminosité rend les photos plus naturelles, sans nécessiter de retouche manuelle. C’est un gain de temps et une garantie de qualité pour tous les utilisateurs, qu’ils soient novices ou confirmés.

Enfin, cette combinaison Leica et IA s’accompagne d’une expérience plus large : la caméra frontale de 32 mégapixels bénéficie elle aussi de ces améliorations, idéale pour des selfies nets et équilibrés. Associée à la fluidité générale du système, qui apprend des habitudes pour proposer une navigation plus rapide et intuitive, l’appareil s’impose comme un outil complet aussi bien pour la création que pour l’usage quotidien.

Tout savoir sur le Xiaomi 15T Pro à 49 €

Finalement, avec son alliance entre Leica et l’IA, le Xiaomi 15T Pro va droit au but : de meilleures photos, une expérience plus intelligente, et assez de puissance pour tenir le rythme. Vous êtes intéressé ? Rendez-vous vite chez SFR avant la fin de l’offre le 23 octobre !

Cet article est une publication sponsorisée proposée par SFR.