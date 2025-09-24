Orange casse les prix du nouveau Xiaomi 15T avec jusqu’à 300 € d’avantages !

Xiaomi dévoile sa série 15T, fruit d’un partenariat étroit avec Leica. Zoom puissant, retouches photo dopées à l’IA et promos inédites chez Orange : de quoi séduire ceux qui veulent un smartphone aussi créatif que performant, un appareil qui intègre également Gemini, l'assistant IA de Google, pour une aide intelligente au quotidien.

Xiaomi frappe fort avec sa nouvelle série 15T, conçue en partenariat avec Leica. Au programme : des clichés dignes d’un appareil photo, des retouches boostées par l’IA et des performances haut de gamme. Et pour le lancement, Orange ajoute des promos particulièrement séduisantes.

Si vous craquez dès maintenant pour le Xiaomi 15T ou le Xiaomi 15T Pro chez Orange, abonné ou non, vous pouvez en effet profiter de jusqu’à 300€ d’avantages !

Les offres du moment :

Jusqu’à 250 € d’avantages sur le Xiaomi 15T : disponible à 399 € au lieu de 649 €, grâce à 150 € de remise pour les clients Orange Mobile (ou 50 € pour les non-clients) et au bonus reprise de 100 €.

: disponible à 399 € au lieu de 649 €, grâce à 150 € de remise pour les clients Orange Mobile (ou 50 € pour les non-clients) et au bonus reprise de 100 €. Jusqu’à 300 € d’avantages sur le Xiaomi 15T Pro : proposé à 599 € au lieu de 899 €, grâce à 200 € de remise pour les clients Orange Mobile (ou 100 € pour les non-clients) et au bonus reprise de 100 €.

Deux modèles, une même ambition : photo et puissance

Avec la série 15T, Xiaomi veut démocratiser la photographie haut de gamme. Les deux smartphones bénéficient d’optiques Leica Summilux, capables de capter 80 % de lumière en plus que la génération précédente. Le 15T propose un téléobjectif x4 polyvalent, tandis que le 15T Pro pousse l’expérience avec un zoom périscopique x10 pensé pour immortaliser la scène parfaite en un instant.

Mais la magie ne s’arrête pas au matériel. L’intelligence artificielle, intégrée via HyperOS et Google Gemini, transforme la retouche photo en jeu d’enfant. Un passant qui gâche le décor ? AI Eraser Pro le fait disparaître. Des reflets gênants sur une vitre ? AI Reflection les supprime. Et pour les plus créatifs, AI Sky Beautify change totalement l’ambiance d’une image en redessinant le ciel.

Sous le capot, les deux modèles ne manquent pas de souffle. Le 15T embarque le MediaTek Dimensity 8400-Ultra, quand le 15T Pro mise sur le très puissant Dimensity 9400+. Le multitâche, la photo computationnelle et même le jeu mobile profitent de cette puissance. Côté autonomie, les 5500 mAh assurent une solide endurance, avec recharge rapide 67W pour le 15T et jusqu’à 90W filaire ou 50W sans fil pour le Pro.

En résumé, la série Xiaomi 15T combine :

La science de l’image signée Leica

L’IA au service de la créativité

Des performances taillées pour durer

Avec les offres Orange, c’est l’occasion idéale de mettre la main sur un smartphone haut de gamme sans exploser son budget. Alors, qu’attendez-vous ?

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Orange.