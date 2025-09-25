Xiaomi 15T Pro : le tout nouveau smartphone est déjà à prix cassé, ne ratez pas cette offre !

Pour fêter l'arrivée de son tout nouveau smartphone en France, Xiaomi casse déjà le prix du Xiaomi 15T Pro. Grâce à un cumul de promotions de la part du store officiel, vous pouvez économiser 350 euros sur l'achat du téléphone de la marque asiatique.

Le mercredi 24 septembre 2025, Xiaomi a officiellement lancé ses nouveaux smartphones en France : les Xiaomi 15T et Xiaomi 15T Pro. Pour leur lancement, le constructeur chinois propose déjà une superbe offre promotionnelle sur son store officiel français. Si le Xiaomi 15T Pro vous intéresse, sachez que vous pouvez obtenir le modèle 12/512 Go à 553 euros au lieu de 903 euros.

Les 350 euros de réduction se font grâce à une remise immédiate de 100 euros de la part du store, un coupon de réduction de 150 euros disponible à cette adresse (valable jusqu'au 17 octobre prochain), et un bonus de reprise de 100 euros à valoir sur un ancien téléphone usagé. En plus de ce cumul de promotions, il est possible d'obtenir une remise supplémentaire qui correspond à la valeur du téléphone repris. Celle-ci sera évaluée par le marchand.

Le Xiaomi 15T Pro et ses principales caractéristiques

Concernant ses principales caractéristiques, le Xiaomi 15T Pro possède un écran tactile AMOLED de 6,83 pouces avec une définition de 2772 x 1280 pixels, un taux de rafraîchissement de 144 Hz et une densité de 447 ppp.

Le smartphone lié à l'offre du store Xiaomi embarque aussi un processeur MediaTek Dimensity 9400+, une mémoire vive de 12 Go de RAM et un espace de stockage de 512 Go. Fonctionnant sous le système d'exploitation mobile Xiaomi HyperOS 2, le smartphone est alimenté par une batterie de 5500 mAh avec la recharge rapide à 90 W.

Du côté de l'APN du smartphone, une caméra principale Leica 23 mm de 50 MP, un super téléobjectif Leica 115 mm de 50 MP, une caméra ultra-grand angle Leica 15 mm de 12 MP et une caméra selfie de 32 MP intégrée à l'écran sont de la partie. Pour terminer, la connectivité du Xiaomi 15T Pro inlut la technologie sans fil Bluetooth 6.0, le GPS, le Wi-Fi 7, le NFC, l'USB Type-C, un capteur d'empreintes digitales intégré à l'écran et le déverrouillage par reconnaissance faciale via l'IA.