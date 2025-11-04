Xiaomi 15T : l’excellent smartphone devient abordable grâce à cette offre très limitée

Quelques mois seulement après son arrivée sur le marché des smartphones, le Xiaomi 15T devient abordable en termes de prix. Pendant une offre à durée limitée chez AliExpress, vous pouvez obtenir l'un des derniers téléphones de la marque chinoise à partir de 324 euros.

Jusqu'à ce vendredi 7 novembre 2025, au cours de son Choice Day, le site e-commerce AliExpress vous donne la possibilité de profiter d'une belle offre sur l'achat du Xiaomi 15T. Disponible dans un coloris noir, le smartphone de la marque chinoise incluant 256 Go de stockage est à 324,99 euros (au lieu de 399 euros).

Quant au téléphone contenant 512 Go de mémoire, il est à 359,99 euros au lieu de 439,99 euros. Pour bénéficier des deux tarifs réduits, il est conseillé de saisir manuellement le coupon CDFR45 dans la case prévue à cet effet et ce, avant de valider définitivement le panier.

Le Xiaomi 15T en détails

Lancé par Xiaomi à la fin du mois de septembre 2025, le Xiaomi 15T possède un écran tactile AMOLED de 6,83 pouces avec une définition de 2772 x 1280 pixels, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et résolution de 447 ppp.

Le Xiaomi 15T dispose également d'un processeur MediaTek Dimensity 8400-Ultra, d'une mémoire vive de 12 Go de RAM, du système Xiaomi HyperOS 2 et d'une batterie de 5500 mAh compatible avec la charge à 67W.

Concernant l'APN du smartphone, un capteur principal de 50 MP, un téléobjectif de 50 MP, un capteur Ultra grand angle de 12 MP et une caméra frontale de 32 MP dédiée la prise de selfies sont de la partie. Pour terminer, la connectivité du Xiaomi 15T inclut essentiellement la technologie sans fil Bluetooth 6, le GPS, le Wi-Fi, le NFC, l'USB Type C, un lecteur d'empreintes sous l'écran et la reconnaissance faciale.