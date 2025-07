Le Xiaomi 14T Pro avec 512 Go de stockage est en chute de prix pour les soldes

Le Xiaomi 14T Pro devient très abordable en termes de prix. Grâce à une double réduction de la part de la boutique officielle, vous pouvez économiser 400 euros sur l'achat du smartphone incluant 512 Go de stockage.

De nombreux sites marchands en France ont entamé la deuxième démarque des soldes d'été 2025, à l'instar de la boutique officielle Xiaomi. À cette occasion, le store de la marque chinoise vous permet de profiter d'une belle chute de prix sur l'achat du Xiaomi 14T Pro.

Jusqu'au 22 juillet prochain, le smartphone proposé dans un coloris noir et incluant 512 Go d'espace de stockage est à 503 euros au lieu de 903 euros. Les 400 euros de réduction se font grâce à une remise immédiate de 200 euros de la part du site Xiaomi et à un coupon de réduction de 200 euros disponible à cette adresse.

Le smartphone Xiaomi 14T Pro et ses principales caractéristiques

Officialisé par la marque à l'automne 2024, le Xiaomi 14T Pro possède un écran tactile AMOLED de 6,67 pouces avec une définition en Full HD+ de 1220 x 2712 pixels, une densité de 446 ppi et un taux de rafraîchissement de 144 Hz.

Le smartphone dispose également d'un processeur MediaTek Dimensity 9300+, d'une mémoire vive de 12 Go de RAM, du système d'exploitation mobile Android 14 avec une interface Xiaomi HyperOS, et d'une batterie de 5000 mAh avec recharge rapide.

Concernant l'APN du smartphone, celui-ci comprend un capteur de 50 MP (Leica, IMX906, f/1.7, autofocus), un téléobjectif de 50 MP (Leica, zoom x2.6, zoom optique x4, f/1.9, lentille 5P), une caméra ultra grand-angle de 12 MP (Leica, f/2.2, FOV 120°) et une caméra frontale de 32 MP.

Pour terminer, la connectivité du Xiaomi 14T Pro est composée de la technologie sans fil Bluetooth 5.4, du GPS, du Wi-Fi 7, du NFC, de l'USB Type C, d'un lecteur d'empreintes sous l'écran et de la reconnaissance faciale.