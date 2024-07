Le Xiaomi 14 Ultra fait l'objet d'une forte promotion chez Orange. Jusqu'à la fin des soldes, le smartphone premium de la marque chinoise avec un pack photo Pro offert bénéficie d'une réduction globale de 500 euros.

Vous avez jusqu'à ce mardi 23 juillet 2024 pour profiter d'une grosse réduction sur l'achat du Xiaomi 14 Ultra chez Orange, dans le cadre des soldes d'été. Le smartphone de la marque chinoise voit en effet son prix passer de 1499 euros à 999 euros grâce à une double promotion : une première remise immédiate de 300 euros de la part de l'opérateur et un bonus de reprise de 200 euros à valoir sur un ancien téléphone usage via le mode Click & Collect. En plus de l'offre promotionnelle, Orange offre un pack photo Pro Xiaomi d'une valeur de 199 euros pour l'acquisition du modèle Ultra du Xiaomi 14 (voir conditions).

Dévoilé en même temps que le Xiaomi 14, le Xiaomi 14 Ultra embarque un écran AMOLED de 6,73 pouces avec une définition de 3200 x 1440 pixels et une résolution à 522 ppp. Le smartphone dispose aussi du processeur Snapdragon 8 Gen 3, d'une mémoire vive de 16 Go de RAM, d'un espace de stockage de 512 Go, d'une batterie de 5000 mAh avec la charge rapide à 90W et du système d'exploitation mobile Android 14 avec une interface HyperOS.

Pour l'APN, un capteur Grand-angle 1 pouce de 50 MP (f/1.63-f/4.0), un capteur Ultra grand-angle de 50 MP (f/1.8), un capteur Téléobjectif de 50 MP (f/1.8), un capteur Périscope de 50 MP (f/2.5) et un capteur de 32 MP dédié aux selfies sont de la partie. Pour terminer, la connectivité du smartphone se compose de l'USB Type C, du Wi-Fi 7, de la technologie sans fil Bluetooth 5.4, du GPS et du NFC. Plus d'informations sur notre article dédié au test du Xiaomi 14 Ultra.