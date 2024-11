Xiaomi 14 Ultra : plus de 700 € de réduction sur le smartphone pour le Black Friday

Le Xiaomi 14 Ultra est en forte promotion chez Rakuten. Pendant quelques heures seulement, le smartphone premium de la marque chinoise bénéficie d'une réduction globale de plus 700 euros, depuis le vendeur officiel Boulanger.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Ça y est, le Black Friday 2024 a officiellement commencé chez Rakuten ! En ce vendredi 29 novembre, le site e-commerce propose de faire de sacrées bonnes affaires sur de nombreux produits hig-tech. Parmi la sélection, on peut trouver le Xiaomi 14 Ultra. Proposé dans un coloris blanc, le smartphone du constructeur asiatique est à 929,99 euros au lieu de 1500 euros via la boutique française Boulanger.

Le prix réduit est obtenu grâce à une remise immédiate de 35 % et au coupon BLACK40. Celui-ci doit être mentionné durant l'étape du panier et est valable jusqu'à 11h59. En plus de la réduction, la somme de 141,50 euros sera reversée sur votre cagnotte si vous êtes membre du ClubR Rakuten. Au total, vous faites donc une économie de plus de 710 euros et le smartphone revient alors à 788,49 euros.

Sorti en même temps que le Xiaomi 14, le Xiaomi 14 Ultra possède un écran AMOLED de 6,73 pouces avec une définition de 3200 x 1440 pixels, un taux de rafraichissement de 120 Hz et une densité à 522 ppp. Le smartphone dispose aussi du processeur Snapdragon 8 Gen 3, d'une mémoire vive de 16 Go de RAM, d'un espace de stockage de 512 Go, d'une batterie de 5000 mAh avec la charge rapide à 90W et du système d'exploitation mobile Android 14 avec une interface HyperOS.

Pour l'APN, on retrouve un quadruple capteur principal de 50 + 50 + 50 + 50 MP conçu en partenariat avec Leica, ainsi qu'un capteur frontale de 32 MP dédié à la prise de selfies. Pour terminer, la connectivité du smartphone se compose de la technologie sans fil Bluetooth 5.4, de la 5G, du GPS, du Wi-Fi 7, du NFC et de l'USB Type-C. Plus d'informations grâce à notre article lié au test du Xiaomi 14 Ultra.