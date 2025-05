Logitech MX Keys S : belle chute de prix sur le clavier sans fil pour la fin des French Days !

Vous cherchez un clavier sans fil agréable à utiliser et compact ? L’excellent Logitech MX Keys S est à son prix le plus bas pour les French Days. Déjà affiché en promotion à 89,99 €, vous pouvez l’avoir à 64,99 € au lieu de 119 € avec le code MAR25. Mais Mais ce code n’est valable qu’aujourd’hui, demain il sera trop tard ! Ne tardez donc pas pour en profiter.

En parallèle des French Days qui s’est tenu cette année du 30 avril au 6 mai, Amazon a décidé de fêter ses 25 ans en France. Pour l’occasion, le géant américain a mis en place un code promo qui vous permettait de vous équiper à prix casser. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Le dernier code est encore valable aujourd’hui jusqu’à ce soir. Il s’agit du code MAR25 qui vous permet d’avoir 25 € de réduction dès 75 € d’achat.

C’est le bon moment pour acheter le Logitech MX Keys S. Ce clavier sans fil est déjà en promotion puisqu’il est affiché à 89,99 € au lieu de 119 €. Mais avec le code MAR25, vous pouvez l’avoir à 64,99 € seulement. C’est un excellent prix pour ce clavier qui allie le confort de frappe au look soigné.

Le clavier sans fil Logitech MX Keys S passe à prix cassé pour quelques heures, vite !

Pensé pour les utilisateurs exigeants, le clavier sans fil MX Keys S profite d’une autonomie remarquable. Il embarque une batterie de 1500 mAh qui permet une utilisation pendant 10 jours avec rétroéclairage activé, et jusqu’à 5 mois en mode éco, sans rétroéclairage.

Son design ultra fin et soigné en fait un accessoire aussi pratique qu’élégant. Il intègre des touches concaves rétroéclairées, silencieuses et très réactives, ce qui est idéal pour une frappe fluide et précise. Avec ses dimensions compactes et son poids de 810 g, c’est un clavier qui peut être utilisé aussi bien en télétravail, en déplacement qu’au bureau.

Pour une meilleure gestion de la batterie, le rétroéclairage s’active automatiquement dès que vos mains s’approchent et s’adapte à la lumière ambiante. Cela permet une économie d’énergie significative.

Malgré sa taille, ce clavier Bluetooth est doté d’un pavé numérique, un atout important pour les tâches bureautiques ou comptables.

Enfin, le MX Keys S est compatible avec Windows, macOS, Linux, iPadOS, ChromeOS, iOS et Android. Il peut être connecté simultanément à trois appareils. Grâce à un simple bouton, vous avez la possibilité de basculer d’un dispositif à un autre en toute fluidité. Sa portée sans fil atteint 10 mètres, garantissant une liberté de mouvement maximale.