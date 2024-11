Le Xiaomi 13T Pro voit son prix s’effondrer pour les avant-premières du Black Friday

Le Xiaomi 13T Pro profite d'une belle remise dans le cadre des avant-premières Black Friday chez Boulanger. L'enseigne propose une réduction de plus de 300 € sur la version avec 1 To de stockage.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Tout le mois de novembre sera rythmé d'offres Black Friday. Quelques enseignes proposent déjà des offres intéressantes dans le cadre du “Black November”, à quelques semaines du Black Friday à proprement parler. Chez Boulanger, vous pouvez notamment retrouver le Xiaomi 13T Pro à 699 € au lieu de 1000 €, ce qui correspond à une réduction de 30%.

Pour ce prix, vous profitez de l'un des meilleurs smartphones du constructeur chinois. C'est dire que malgré l'arrivée du Xiaomi 14T Pro il y a quelques semaines, son prédécesseur n'a pas vraiment grand-chose à lui envier. À configuration équivalente, il faut débourser plus de 1000 € pour acheter la version la plus récente. Le Xiaomi 13T Pro représente donc un très bon compromis, surtout à ce prix-là.

Xiaomi 13T Pro : un haut de gamme au prix d'un milieu de gamme

Malgré son prix agressif, le Xiaomi 13T Pro joue dans la même cour que les smartphones haut de gamme, même s'il fait quelques concessions pour rapport au Xiaomi 13 Pro qu'il a suivi l'année dernière. Sous le capot, on retrouve un SoC Dimensity 9200+ qui fait partie des tout meilleurs processeurs du marché en 2024.

Le smartphone ne souffre donc d'aucun problème de performances, d'autant qu'on retrouve ici 16 Go de RAM et un stockage de 1 To. Ce sont des caractéristiques de haut vol sur toute la ligne.

Lors de notre test du Xiaomi 13T Pro, nous avons pu apprécier la qualité des photos du module Leica. Le smartphone dispose enfin d'une batterie de 5000 mAh compatible avec une charge ultra-rapide de 120W. Il faut une vingtaine de minutes pour le charger intégralement.