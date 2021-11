Xiaomi MIX 5 : caméra sous l’écran et sortie en mars 2022, voici les premières infos

Des précisions ont été apportées à propos des deux smartphones haut de gamme de Xiaomi prévus pour le début de l’année 2022 qui avaient été repérés il y a quelques jours, il s’agirait en fait des nouveaux Xiaomi MIX 5 et MIX 5 Pro.

Il y a quelques jours, nous annoncions que Xiaomi prévoyait de dévoiler au début de l’année 2022 deux nouveaux modèles de Xiaomi 12, les 12 Ultra et 12 Ultra Enhanced Edition. Respectivement connus sous les noms de modèles « L1 » et « L1A » et sous les noms de code « Thor » et « Loki », ceux-ci semblaient déjà avoir un lien de parenté avec le Xiaomi MIX 4, le premier smartphone du fabricant avec une caméra sous l’écran, qui était lui connu sous le nom de « Odin ».

Le leaker @xiaomiui a finalement confirmé qu’il s’agissait bien des successeurs au Xiaomi MIX 4, qui se nommeront vraisemblablement MIX 5 et MIX 5 Pro. Les Xiaomi 12 arriveront donc bien au nombre de trois, tout d’abord le Xiaomi 12 au mois de décembre, puis les Xiaomi 12 Pro et 12 Ultra au début de l’année 2022.

Les Xiaomi MIX 5 arriveront moins d’un an après les MIX 4

D’après les informations obtenues par @xiaomiui, les Xiaomi MIX 5 et MIX 5 Pro devraient arriver d’ici le mois de mars 2022, soit moins d’un an après la sortie du MIX 4 en août dernier. On sait également qu’ils utiliseront le nouveau processeur haut de gamme de Qualcomm qui sera présenté le 30 novembre prochain, le Snapdragon 8 Gen 1 ou Snapdragon 898.

Côté photo, les Xiaomi MIX 5 utiliseront un capteur principal de 50 MP, un capteur ultra grand-angle de 48 MP ainsi qu’un téléobjectif de 48 MP permettant un zoom optique 5X. Le Xiaomi MIX 5 Pro utiliserait lui un quatrième capteur périscope de 48 MP offrant un zoom optique 10X, une première sur un smartphone du fabricant chinois. À l’avant, les appareils devraient de nouveau proposer une caméra frontale dissimulée sous l’écran.

Comme c’était déjà le cas du Xiaomi MIX 4, les certifications découvertes ont réaffirmé que ces appareils seront exclusifs à la Chine, il ne faut donc pas s’attendre à les voir arriver en France. D’après les caractéristiques techniques qui ont été dévoilées, ils devraient voir leur prix s’envoler par rapport à l’année dernière. Pour rappel, le Xiaomi MIX 4 avait été commercialisé à 5999 yuans (834 euros).