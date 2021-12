MIUI 13 : Xiaomi dévoile la liste des appareils éligibles et la date de disponibilité

Lors d'une conférence qui s'est tenue ce mardi 28 décembre 2021, Xiaomi a levé le voile sur les Xiaomi 12 et 12 Pro, ses prochains smartphones, ainsi que sur MIUI 13, la dernière version de sa surcouche basée sur Android. Dans la foulée, le constructeur vient tout juste de diffuser la feuille de route du déploiement de MIUI 13.

Comme vous le savez, Xiaomi a occupé la scène médiatique ce mardi 28 décembre 2021. À l'occasion d'une nouvelle conférence tenue en Chine, le constructeur a présenté ses produits à venir, à commencer par les Xiaomi 12 et 12 Pro, ses prochains smartphones. La firme a également levé le voile sur la Xiaomi Watch S1, sa nouvelle montre connectée, et sur les Xiaomi Buds 3, des écouteurs sans fil avec réduction de bruit active et son de qualité “HiFi”.

Mais ce n'était pas du tout, puisque l'entreprise a présenté en détail MIUI 13, la dernière version de sa surcouche basée sur Android. Au programme, une meilleure fluidité des applications natives à hauteur de 23%, des capacités multitâches améliorées, une meilleure confidentialité et protection des données (qui passe notamment via une refonte de la reconnaissance faciale), ou encore une personnalisation des Widgets bien plus poussée.

Xiaomi dévoile la liste des appareils compatibles avec MIUI 13

Pour l'instant, nous savions uniquement que les Xiaomi 12/12 Pro, les Mi 11 et Mi 11 Pro, et les tablettes Xiaomi Mi Pad 5 et Pad 5 Pro étaient éligibles à la nouvelle surcouche. Néanmoins, le constructeur avait confirmé que d'autres appareils pourraient migrer sur MIUI 13. Et justement, Xiaomi vient de dévoiler la feuille de route du déploiement de sa surcouche.

Selon elle, les premières builds seront déployées en bêta fermée en Chine dès ce 29 décembre 2021. Une bêta publique est attendue dès le mois de janvier 2022, tandis que la diffusion de la version stable globale aura lieu entre la fin janvier et avril 2022. Voici la liste des smartphones et tablettes éligibles pour recevoir MIUI 13 durant le premier semestre 2022. Notez que Xiaomi n'a pas donné plus de détails concernant les dates de disponibilité pour les différents appareils :