Snapdragon 888+ officiel : voici le premier CPU de Qualcomm cadencé à 3 GHz

Qualcomm a officialisé le Snapdragon 888+ (ou Snapdragon 888 Plus). Ce nouveau processeur est une version surcadencée du Snapdragon 888 qui équipe tous les smartphones haut de gamme du premier semestre 2021. Le nouveau SoC profite pour la première fois d’un processeur cadencé à 3 GHz. Il équipera des smartphones d’Asus, Honor, Motorola, Vivo et Xiaomi qui seront dévoilés avant la fin de l’année.

C’est la petite surprise de la semaine : Qualcomm annonce l’arrivée du Snapdragon 888+ (appelé aussi Snapdragon 888 Plus), la version améliorée du Snapdragon 888 que vous retrouvez actuellement dans tous les smartphones haut de gamme du premier semestre 2021. L’arrivée du Snapdragon 888+ n’est pas étonnante. Plusieurs fuites, notamment dans les bases de données des outils de benchmarks, laissaient entendre depuis le mois de mai que Qualcomm préparait ce nouveau composant. C’est désormais officiel.

Le Snapdragon 888+ est le premier à atteindre les 3 GHz

Le Snapdragon 888+ est une version améliorée du Snapdragon 888. Mais qu’est-ce qui a été amélioré exactement ? Deux points sont concernés. Le premier est à retrouver au niveau Kryo 680 Prime (basé sur un ARM Cortex-X1), le coeur le plus puissant du Snapdragon 888. Il est désormais cadencé à 3 GHz et non plus 2,84 GHz. Une fuite en provenance de Geekbench dévoilait déjà cette nouveauté.

La seconde nouveauté est à retrouver du côté de l’intelligence artificielle. Le processeur de traitement des signaux Hexagon 780 du Snapdragon 888+ a été optimisé pour atteindre une puissance de 32 téraflops, contre 26 téraflops pour le Snapdragon 888. Plus de puissance signifie plus d’intelligence dans les interactions proposées par le smartphone.

Évidemment, cette puissance offerte d’une part par le processeur Kryo 680 Prime et d’autre part par l’Hexagon 780 (associé au GPU Adreno 660) amènent une question importante à propos de la chaleur. Nous avons vu, aussi bien dans les tests du ZenFone 8, du Mi 11i, du Legion Duel 2 ou encore du ROG Phone 5, une propension du Snapdragon 888 à chauffer. Une chauffe qu’il est parfois difficile à gérer sans une aide dédiée (un ventilateur, externe ou interne, par exemple). Surcadencer le processeur le plus puissant n’exacerbera-t-il pas ce problème ? Nous le saurons grâce aux tests que nous réaliserons avec les premiers modèles annoncés.

Voici les cinq premières marques qui seront équipées

Et il y en aura rapidement. En effet, Qualcomm annonce d’ores et déjà cinq marques ayant commandé des Snapdragon 888+ pour équiper leurs nouveaux smartphones à paraître avant fin 2021. Il s’agit d’Asus (pour un possible ROG Phone), de Vivo, de Motorola (certainement avec la marque Lenovo Legion), Xiaomi (logiquement pour la marque Black Shark) et… Honor ! La marque a récemment dévoilé ses premiers smartphones depuis sa séparation avec Huawei.

Hormis les deux nouveautés annoncées précédemment, le Snapdragon 888+ reprend toutes les autres caractéristiques du Snapdragon 888 : modem Snapdragon X60, triple processeur d’image Spectra 580, GPU Adreno 660, gestionnaire de gaming de 3e génération Snapdragon Elite Gaming, etc. Le Snapdragon 888+ est la troisième version « Plus » d’un chipset haut de gamme, après le Snapdragon 855+ et le Snapdragon 865+.