Précommande Xiaomi 11T et 11T Pro : où les acheter au meilleur prix ?

Les Xiaomi 11T et 11 Pro, les nouveaux smartphone dévoilés le mercredi 15 septembre 2021 sont disponibles à la précommande. Proposés respectivement au prix de départ de 499 € et 649 €, ils arriveront en France le 12 octobre 2021. On fait le point sur les toutes les offres qui permettent de les acheter au meilleur prix du marché.

💰Précommande Xiaomi 11T et 11T Pro : où les acheter au prix le plus bas ?

Les Xiaomi 11T et 11T Pro sont officiels ! Alors que le Xiaomi 11T est proposé au même tarif que le Mi 10T de 2020, le constructeur chinois semble avoir changé de stratégie avec son Mi 11T Pro en se dirigeant vers le segment premium, puisque les anciens Mi T étaient plus abordables financièrement. Voici la grille tarifaire complète des Xiaomi 11T et Xiaomi 11T Pro :

Xiaomi 11T 8+128 Go : 499 euros

: 499 euros Xiaomi 11T 8+256 Go : 549 euros

Xiaomi 11T Pro 8+128 Go : 649 euros (599 euros pendant 24 heures après le lancement)

: 649 euros (599 euros pendant 24 heures après le lancement) Xiaomi 11T Pro 8+256 Go : 699 euros

: 699 euros Xiaomi 11T Pro 12+256 Go : 749 euros

Le meilleur prix pour acheter les Xiaomi 11T et 11T Pro est du coté d'Amazon qui permet grâce à un coupon promotionnel de 50 € de les précommander à respectivement 499 € et 549 €.

Une trottinette Mi Electric Scooter Essential offerte pour toute précommande

Si vous précommandez le Xiaomi Mi 11T ou 11T Pro, Xiaomi vous offre une trottinette Mi Electric Scooter Essential ! L'offre est limitée aux 7 000 premiers inscrits. Une fois votre précommande effectuée, il vous faut constituer votre dossier au plus tard le 11 octobre 2021 et vous recevrez ensuite votre trottinette. Toutes les instructions sont disponibles dans les conditions générales de l'offre.

🤔Quelle est la fiche technique des Xiaomi 11T et 11 Pro ?

Sans surprise, les deux smartphones sont compatibles avec les réseaux 5G, le WiFi 6 (ax) ainsi que la norme Bluetooth 5.2. Tous deux sont esthétiquement identiques, avec une épaisseur de 8,8 mm pour un poids de 204 grammes. Le Mi 11T est équipé de haut-parleurs stéréo standards, tandis que le modèle Pro propose des haut-parleurs stéréo Harman Kardon.

Coté photo, les deux smartphones embarque un triple capteur. Ils se déclinent de la sorte : une optique principale Samsung ISOCELL HMX de 108 MP, un objectif ultra grand-angle Sony IMX355 8 MP, et une lentille macro pour les gros plans sur le Xiaomi 11T. Le modèle Pro bénéficie de la même configuration. À l'avant, on retrouve un capteur selfie de 16 MP.