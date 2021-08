Xiaomi 11T : les prix ont fuité, les prochains smartphones seront disponibles à partir de 746€

On connaît désormais les prix de tous les Xiaomi 11 T. Le modèle le moins cher débute à 746 €, tandis que le plus coûteux s’élève à 929 €. Les tarifs sont apparus sur le site de plusieurs revendeurs européens, indiquant la sortie imminente des nouveaux smartphones du constructeur chinois.

Il y a quelques jours, de nouvelles informations ont indiqué la sortie prochaine d’un nouveau Mi 11, baptisé le Mi 11T. Pour être plus précis, son nom sera probablement Xiaomi 11T, le constructeur ayant récemment annoncé l’abandon de la marque Mi. La gamme sera ainsi composée de deux modèles, à savoir le 11T et le 11 T Pro. Alors que leur fiche technique est déjà partiellement connue, c’est au tour de leur prix de se dévoiler.

En effet, les deux smartphones sont apparus sur le site de deux revendeurs européens. Le modèle standard s’affiche ainsi à 746 € pour sa version 128 Go de stockage et à 778 € pour sa version 256 Go de stockage. Il sera en outre disponible en trois coloris : Moonlight White, Meteorite Gray and Celestial Blue. À titre de comparaison, le premier Mi 11 a débuté sur les marchés à 750 € pour 128 Go de stockage.

Le Xiaomi 11T sera disponible en Europe à partir de 746 €

De son côté, le Xiaomi 11 T Pro sera vendu à 896 € avec 128 Go de stockage, puis 929 € pour 256 Go de stockage. Il semble qu’il sera disponible avec les mêmes coloris. On ne dispose pour le moment pas d’autres informations au sujet des deux smartphones. Pour leur fiche technique, il faut donc se référer aux précédentes fuites.

On sait notamment que le modèle standard sera équipé d’un SoC Dimensity, d’un écran 120 Hz et d’un triple capteur photo. Le 11 T Pro, quant à lui, sera propulsé par un Snapdragon 888, d’un écran OLED 120 Hz et d’une batterie compatible à la charge 120 W. Les deux téléphones se positionnent donc, dans l’ensemble, comme une version améliorée de leurs confrères les Mi 11.

Les deux téléphones seront probablement présentés officiellement le 15 septembre prochain, à en croire à un teaser publié par Xiaomi. D’autres produits pourront également être dévoilés.