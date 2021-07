Xbox Series X : une copie du DLSS de Nvidia bientôt sur la console ?

Microsoft serait-elle en train de travailler sur sa propre solution d'upscaling de résolution, à l'image de ce que propose Nvidia avec le DLSS ? C'est en tout cas ce que laissent à penser deux offres d'emploi publiées par la firme de Redmond.

Après le Ray Tracing, l'uspcaling de résolution est en passe de devenir la nouvelle technologie graphique incontournable. Il faut dire que depuis le lancement du DLSS de Nvidia, de nombreux constructeurs s'y mettent. AMD a récemment présenté le FSR, sa réponse au système de Nvidia. Le principe reste le même : générer une image de haute résolution de chaque frame tout en apportant la puissance de calcul nécessaire à la carte graphique pour préserver une fluidité optimale.

Après la présentation officielle du FSR, AMD a annoncé l'arrivée de sa technologie sur les kits de développement de la Xbox Series X. Microsoft s'est d'ailleurs félicitée de ce partenariat, assurant “être excité à l'idée de voir ce que les développeurs de jeux vont faire avec le FidelityFX Super Resolution”.

Microsoft planche aussi sur un DLSS maison

Seulement, deux offres d'emploi publiées par Microsoft semblent indiquer que le géant américain planche lui aussi sur sa propre solution d'upscaling graphique pour la Xbox Series X. En effet, la firme de Redmond a posté deux annonces pour des postes à pourvoir en tant qu'ingénieur software et ingénieur software principal pour les graphismes. Si l'on croit la description des deux offres, les ingénieurs en question seraient amenés à utiliser le machine learning et par extension de l'intelligence artificielle, comme le propose le DLSS de Nvidia.

“Xbox exploite l'apprentissage automatique pour rendre les algorithmes de rendu traditionnels plus efficaces et offrir de meilleures alternatives. L'équipe graphique Xbox est à la recherche d'un ingénieur qui mettra en œuvre des algorithmes d'apprentissage automatique dans des logiciels graphiques afin de ravir des millions de joueurs. Travaillez en étroite collaboration avec des partenaires pour développer des logiciels pour le futur matériel d'apprentissage automatique. Vous aurez un impact important sur l'infographie et les jeux vidéo”, peut-on lire en description de l'une des annonces.

Vous en conviendrez, ces offres d'emploi suggèrent fortement que Microsoft est à la tâche pour développer son propre DLSS maison. Il faut dire que cette technologie permettrait potentiellement au constructeur d'atteindre la sacro-sainte 4K 60 FPS promise depuis des années. Encore aujourd'hui, la majorité des titres sur PS5 et Xbox Series X proposent deux modes d'affichage distincts “Fidélité/Qualité” et “Performances” : soit du 4K 30 FPS et Ray Tracing activé (si possible) ou bien une résolution inférieure en 60 FPS.

