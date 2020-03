Nvidia présente en vidéo sa nouvelle technologie DLSS 2.0

Nvidia a publié une vidéo de présentation de sa nouvelle technologie DLSS 2.0 ce lundi 23 mars. Cette version inédite du DLSS permettra aux PCistes exigeants d’améliorer la résolution, d’avoir une image de meilleure qualité et de booster le nombre d’images par secondes.

En ces temps de confinement, Nvidia pense aux joueurs PC. L’entreprise vient de dévoiler en vidéo sa nouvelle technologie DLSS 2.0 à destination des cartes graphiques compatibles RTX. Pour rappel, le DLSS est une technologie créée par Nvidia qui utilise une intelligence artificielle pour augmenter le nombre d’images par seconde et pour conserver une qualité d’image presque native. Basé sur le deep learning, le DLSS ne cesse donc de s’améliorer avec le temps.

Or, pour cette seconde mouture, l’entreprise a doté sa technologie d’une nouvelle IA, avec de meilleures capacités d’intégration. Selon les dires de Nvidia, DLSS 2.0 « apporte un gain de performance pour maximiser les réglages en terme de qualité et augmenter la résolution à l’affichage ». Voici un résumé des apports de cette technologie :

Qualité d’image supérieure : le DLSS 2.0 offre une qualité d’image comparable aux résolutions natives tout en restituant seulement entre un quart et la moitié des pixels. Cette technologie utilise également de nouvelles techniques de feeebacks temporels pour offrir des détails plus nets et une stabilité améliorée d’image en image

Accès à plus de GPU et résolution RTX : un nouveau réseau d’intelligence artificielle utilise de manière plus efficace les Tensors Cores pour exécuter une tâche deux fois plus rapidement que les versions précédentes. Ainsi, les fréquences et les limitations dues aux paramètres des GPU, et donc les résolutions, sont améliorées

Un réseau pour tous les jeux : La première technologie DLSS nécessitait de générer une IA pour chaque nouveau jeu. Le DLSS 2.0 utilise du contenu non-spécifique au jeu, offrant une réseau généralisé qui fonctionne pour tous les jeux. De fait, cette technologie peut-être intégrée facilement au jeu, ce qui signifie plus de jeux supportant le DLSS

Plus d’options personnalisables : Le DLSS 2.0 intègre trois modes pour optimiser la qualité d’image – qualité, équilibre, performance – et contrôler le rendu du jeu en terme de résolution. Le mode « performance » permet de booster jusqu’à quatre fois la résolution (de Full HD à 4K. Ainsi, les joueurs ont davantage de choix disponibles pour booster les performances

Pour l’heure, quatre jeux pourront profiter des apports du DLSS 2.0 : l’excellent Control, Wolfenstein : YoungBlood, Deliver Us The Moon et MechWarrior 5 : Mercenaries. D’autres titres viendront gonfler la liste dans les mois à venir.

Source : GamerGen